Consejos para los conductores

• No sobrepase los límites de velocidad establecidos en zona urbana: el riesgo de muerte de un atropellado crece exponencialmente.



• Reduzca la velocidad al acercarse a pasos sin semáforo y esté preparado para pisar el freno.



• Observe a los peatones cercanos al paso y, de noche o con mal tiempo, tenga en cuenta a posibles peatones invisibles.



• Extreme la atención en lugares críticos: pasos de peatones y sus cercanías; zonas escolares; salidas de garajes; lugares de ocio; y paradas de autobús, en especial las escolares.



• Extreme también la precaución cuando realice maniobras marcha atrás. Deberá hacerlo lentamente, tras haberlo advertido con las señales obligadas y después de haberse cerciorado (incluso apeándose si es necesario) de que no existe peligro para otros usuarios de la vía por razones de visibilidad, espacio y tiempo.



• Dé prioridad a quien tiene intención de cruzar, tanto desde el lado derecho como desde el izquierdo.



• Cerca de pasos de peatones, no adelante a vehículos que frenen o reduzcan su velocidad: le pueden estar ocultando peatones que cruzan o esperan.



• Ante niños y ancianos, deténgase por completo y espere a que terminen de cruzar, ya que pueden realizar maniobras inesperadas.



• Cuente con que el peatón puede actuar de manera incorrecta, por desconocimiento o por falta de percepción.