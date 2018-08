El 60% de los atropellos se produce por cruzar por un lugar inadecuado

Para Josep Alfonso, director general del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA, “teniendo en cuenta los últimos datos disponibles de accidentes de peatones en vías urbanas, de 2013, se hacía necesario realizar una radiografía de los atropellos y analizar las causas de estos accidentes, tanto de los que tienen víctimas mortales como de los que se saldan con heridos”.

Alfonso hace referencia a los datos de la Dirección General de Tráfico que recogen que, en 2013, la mitad de los fallecidos en accidente de tráfico en vías urbanas lo fue por atropello. Concretamente, 224 personas fallecieron por este tipo de accidente, de los 450 totales. En el conjunto de vías hubo que lamentar la muerte de 378 peatones, el 22,5% de todas las víctimas mortales registradas en el año, a los que se suman 2.053 heridos graves y 9.913 heridos leves.

Según el estudio, las causas del fallecimiento varían en función del sexo de la víctima. Entre los hombres, es más común el atropello mortal por cruzar por un lugar inadecuado (en más del 54% de los casos), mientras que entre las mujeres la mitad de los atropellos (el 50%) se produce cuando cruzan por un paso de cebra: hacerlo por donde no deben sólo supone para ellas el 30% de los accidentes mortales.

Por rangos de edad, el 90% de los peatones que muere como consecuencia de un accidente de este tipo es mayor de 30 años. En el 49% de los casos, se trata de mayores de 65 años; en el 41%, los fallecidos son adultos de entre 30 y 64 años; en el 6%, menores de 15 y en el 4%, adultos de entre 15 y 29 años.



Del estudio se extraen, asimismo, datos significativos sobre las causas de los atropellos según los grupos de edad. Así, más de la mitad de los fallecidos mayores de 65 años murió atropellado cuando cruzaba por un paso adecuado, mientras que el 58% de las personas de entre 30 y 64 años que perdió la vida así lo hizo por cruzar por donde no debía, una cifra que se eleva hasta el 67% de los casos en los menores de 15 años.



“Cuando los peatones cruzan incorrectamente es más probable que las lesiones sean más graves ya que los conductores no están tan atentos ni reducen la velocidad tal y como cruces señalizados”, afirma Alfonso.



“El hecho de que los peatones crucen la vía de manera imprevista e inapropiada”, asegura Alfonso, “favorece que el atropello tenga consecuencias más graves que en otros casos en los que no se producen víctimas mortales. No olvidemos que a un conductor le resulta más difícil reaccionar en estos casos que cuando el peatón cruza por un sito esperado, cuando circula más atento y está prevenido para reducir la velocidad”.



En el resto de los atropellos con víctimas mortales es el conductor el responsable del accidente,: en el 26% de las veces cuando la víctima cruzaba por un paso de peatones y, en otras ocasiones, cuando estaba realizando una maniobra de marcha atrás.

Atropellos con heridosEn accidentes sin víctimas mortales, también los mayores de 65 son más susceptibles de sufrir un atropello. Concretamente, uno de cada cuatro atropellos lo sufren personas que se encuentran en esta franja de edad. Los jóvenes de 15 a 29 años son menos proclives a convertirse en víctimas de atropellos (16%), a pesar de que su peso en la población española es mayor (25%).



En el 40% de los casos, el atropello se produce cuando el peatón cruza por un paso habilitado para ello y un 32% de las ocasiones, cuando el vehículo se encontraba dando marcha atrás. Sólo dos de cada 10 accidentes de este tipo se produjo porque el peatón cruzaba por lugar inadecuado, mientras que en el 9% no está claro el motivo que lo originó. En este caso, no hay variaciones significativas entre hombres y mujeres.



En general, en dos de cada tres atropellos con víctimas de 65 años la responsabilidad es del conductor, bien porque se encontraba haciendo una maniobra de alto riesgo, como dar marcha atrás, bien porque el atropellado estaba cruzando por un paso de peatones.



En este sentido, son los adultos de entre 30 y 64 años los que protagonizan menos conductas de riesgo: sólo un 26% de los atropellos de personas en esta franja de edad se produjo cuando los peatones cruzaban por un lugar inadecuado, mientras que los menores de 30 son los que registran más atropellos por esta causa.





Cuándo y cómo se producen los atropellos

Teniendo en cuenta el conjunto de atropellos estudiados en 2014, con heridos o con víctimas mortales, el estudio destaca que las probabilidades de sufrir un atropello son mayores entre semana, llegando a reducirse a la mitad los domingos comparados con los días laborables.

Según los datos del informe, la media nacional es de 1,75 atropellos por cada 1.000 vehículos asegurados. Muy por encima se encuentra la Comunidad de Madrid, que casi duplica el ratio nacional, con 3,33 atropellos por cada 1.000 vehículos, seguida por la Región de Murcia (2,37) y Andalucía (2,14). Por el contrario, las comunidades más seguras para los peatones son Castilla-La Mancha (0,86 atropellos por cada 1.000), Aragón y La Rioja (con 1,1 en ambos casos).



Con el objetivo de reducir los atropellos, el Centro de Estudios Ponle Freno AXA recuerda una serie de consejos no entrar en la calzada repentinamente (los vehículos necesitan cierto espacio para detenerse) o mirar y mostrar claramente la intención de cruzar para los peatones o recordar la importancia de respetar los límites de velocidad en zonas urbanas, donde el riesgo de muerte por atropello crece exponencialmente, y extremar la precaución en maniobras de marcha atrás o en lugares críticos como zonas escolares, salidas de garajes, paradas de autobuses, etcétera”.