Consejos para los peatones

• No entre en la calzada repentinamente. Recuerde que todo vehículo necesita cierto espacio para detenerse.



• Respete los semáforos y cruce sólo por los pasos de peatones: fuera de ellos, el riesgo de atropello mortal se multiplica.



• Antes de cruzar, mire y muestre su intención claramente, situándose en el borde de la calzada. Si es necesario, incluso, haga una señal con la mano.



• Preste atención a todos los vehículos, incluidos los que se aproximan por el carril más lejano.



• No pase nunca por detrás de vehículos que estén realizando o vayan a realizar maniobras marcha atrás.



• Sea consciente de que los conductores pueden cometer errores o no haberle visto. Deje espacio suficiente para corregir cualquier error.



• De noche o con poca visibilidad, vista siempre chaleco y prendas reflectantes. En carretera, evite tramos sin iluminar



• Si marcha por una carretera, sitúese a la izquierda en la calzada o arcén, de frente a la circulación.