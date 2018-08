Radiografía de los accidentes en bicicleta

Las provincias con mayor porcentaje de accidentes con ciclistas implicados son Barcelona (23%) y Madrid (12,4%), seguidas de Valencia (8,3%) y Guipúzcoa (4,1%). No obstante, aunque dichas provincias sean las que registran mayor porcentaje de accidentes y víctimas, son Cuenca (9,3%), Zamora (8,9%) y Murcia (7,1%) las que mayor porcentaje de muertos han registrado en términos relativos

Los meses con mejores condiciones climatológicas son aquellos que dan lugar a mayores índices de accidentalidad. Concretamente, los meses donde se registran mayor número de accidentes con ciclistas implicados son junio, julio, agosto y septiembre. Los meses de diciembre y enero registran los datos más bajos de accidentalidad del año.

Agosto el mes que porcentualmente registra un mayor número de muertos (1,8%), cifra significativamente superior a la registrada el resto de meses del año. También en agosto se produce mayor porcentaje de heridos graves de los esperados estadísticamente (15,6%).

Además, la mayor cantidad de accidentes con bicicletas implicadas ocurre en la franja horaria comprendida entre las 12:00 y las 15:00 horas (28,4%), seguido de la franja comprendida entre las 7:00 y las 11:00 (27%).

En cuanto a los factores concurrentes en los accidentes en los que se vieron implicados uno o más ciclistas, los datos confirman lo que ya es conocido desde el ámbito de la seguridad vial: en la mayoría de los accidentes no existe un solo motivo causal, sino que son múltiples las circunstancias que llevan a un conductor a verse implicado en un siniestro de tráfico.

Por lo que respecta a las causas, el 89,3% de los accidentes se debe a una distracción, seguido por la inexperiencia (8,2%), el alcohol o las drogas 5,1%, el cansancio, sueño o enfermedad (0,1%) y la velocidad inadecuada (0,1%).

Desde el punto de vista del género, el 84,2% de las víctimas registradas en este lustro fueron hombres y solo el 15,8%, mujeres. Teniendo en cuenta la lesividad del accidente, en el caso de los hombres se observa un mayor porcentaje de ciclistas fallecidos (1,4%) y heridos graves (14,2%) que en el caso de las mujeres, que tienen un mayor porcentaje de siniestros con resultados de heridos leves (90,5%). Además, los hombres obtienen mayores porcentajes que las mujeres en infracciones de conducción distraída o desatenta (9,5%), adelantamientos, giros incorrectos y circulación en sentido contrario (4,1%). Sin embargo, las mujeres parecen cometer más infracciones relacionadas con las frenadas sin causa justificada y la circulación fuera de pista o arcén.

En cuanto al tipo de vía, el 70,7% de los accidentes con ciclistas implicados se produjo en zona urbana, pero con un menor número de muertos (21,7%), mientras que en carretera se producen menos accidentes, pero mayor porcentaje de muertos (78,3%).

Sobre las infracciones, el 60 % de los ciclistas víctimas no había cometido ninguna infracción. Los conductores que infringieron lo hicieron por frenar sin causa justificada, circular fuera del arcén o pista y otras no especificadas (20%). El análisis constata que cuando el ciclista no ha cometido ninguna infracción el accidente es menos grave.

Finalmente, respecto al lugar en que se producen los accidentes, cabe señalar que el 84% de los accidentes son en rectas y en ellas se producen el 82,4% de las víctimas y las curvas tienen el porcentaje de muertos significativamente más elevado.