Fernando Santamaría: "Hay que entender, conocer y respetar al ciclista"

Fernando Santamaría comparado la movilidad con una gran familia con muchos miembros "hay uno nuevo, el ciclista, al que hay que entender, conocer y, sobre todo, respetar".



El director de Relaciones Institucionales del RACC opina que hay que hablar de "información y formación, hay que educar a los conductores". Asimismo, ha señalado que "empieza a haber suficientes biciletas como para que empecemos a tener en cuenta a los ciclistas".



"Hay que pedir fundamentealmente respeto. Cada uno tiene su derecho, si repsetamos las normas establecidas, no tiene por qué haber problemas de tráfico. Que el ciclista no vea el automóvil como un enemigo. Tampoco creo que haya animadversión del conductor al ciclista".



Fernando ha puesto como ejemplo Amsterdam, "la gente ya está acostumbrada a las bicicletas. Las bicicletas van por sus carriles, epro cuando tienes que circular por la carretera, no se ve a los ciclistas como agentes externos".



Respecto a la convivencia entre conductores y ciclistas Santamaría ha opinado que "es muy difícil calcular desde un vehículo medir la velocidad que lleva el ciclista. Reducir la velocidad del coche, es muy difícil. Otro caso es si el ciclista puede traspasar la línea de continuidad".



Cuando le hemos preguntado por la posibilidad de que el seguro en bicicletas también sea obligatorio, Fernando ha señalado que "el seguro debería ser obligatorio. Aunque primero habría que definir y reglamentar qué es una bicicleta. No toda cosa de dos ruedas es una bicicleta".



Durante la Jornada 3.0 de Seguridad Vial Ponle Freno, los invitados han abordado cuestiones relacionadas con la circulación de ciclistas, carreteras y vehículos, ya que los ciclistas integran uno de los colectivos más vulnerables en las carreteras y vías.



España es el país europeo donde más ciclistas mueren en carretera. Solo el año pasado, cerca de 3.500 ciclistas sufrieron un accidente en nuestro país. En 2010 murieron 67 ciclistas en los más de 3.600 accidentes de carretera en los que se vio implicada alguna bicicleta.