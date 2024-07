Los centros de reconocimiento de conductores son los encargados de realizar las renovaciones de permiso de conducir y el Reglamento General de Conductores incluye varios códigos que limitan esa facultad, como no conducir por las noches, hacerlo en un radio del lugar de residencia o dentro de la ciudad o región, con una limitación de velocidad determinada o no salir a autopistas. “Está en la normativa desde hace años, pero no se utilizaba o se utilizaba muy poco y ha sido últimamente, a raíz del debate sobre la gente mayor, cuando esto ha emergido y se ha puesto en valor”, apuntó este miércoles el director general de Tráfico, Pere Navarro, durante la presentación en Madrid de la tradicional campaña veraniega ‘Cerveza SIN’, promovida por Cerveceros de España desde 2001.

Navarro aseguró que la conducción entre las personas mayores depende de las condiciones para desempeñar esa labor, puesto que hay de todo tipo. “Nadie va a prohibir conducir por la edad. Si te lo prohíben es porque no reúnes las condiciones adecuadas”, sentenció.

Buen resultado

En este sentido, subrayó que en la DGT, en vez de prohibir la conducción a partir de cierta edad, están “cómodos” con la aplicación de determinadas limitaciones porque no permitir conducir “tiene sus consecuencias” sobre todo en el ámbito rural. “Te prohíbo conducir de noche, te prohíbo largos viajes y solo te voy a permitir conducir con un radio de 30 kilómetros de tu domicilio. Podrás ir al médico, podrás ir a ver a la farmacia, a ver a la familia y al supermercado, pero no vas a poder hacer mucho más”, comentó como ejemplo.

Este fin de semana han fallecido nueve personas en carreteras españolas | Pexels

Navarro señaló que el año pasado hubo 70.000 limitaciones de ese tipo. “Lo que nos llega es que parece que funciona bien, está dando un buen resultado”, indicó, antes de destacar: “Intentemos evitar una salida fácil de culpar a los mayores de nuestros problemas”. En España, las renovaciones del carné de conducir coches y motos son cada 10 años para los conductores de hasta 65 años, plazo que se reduce a cinco años a partir de esa edad.