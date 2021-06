La industria de la automoción está en constante evolución y vive cambios importantes como la digitalización, la nueva movilidad urbana, los efectos de la pandemia y la electrificación del mercado nacional e internacional.

Automotive Innovation Lab (AIL) reúne algunas de las compañías más innovadoras e interesadas en el futuro de la automoción para hacer frente a estos retos y entender cómo será la relación entre las personas y los automóviles.

La primera gran acción de este nuevo espacio ha sido en una investigación a gran escala para analizar el impacto de la pandemia en el comportamiento de los conductores europeos. En el actual panorama de incertidumbre sanitaria, debido a la pandemia de la Covid-19, la mayoría de los conductores aprecia tener acceso diario a su vehículo privado, según el informe European Automotive Consumer Research de AIL, que sondeará cada dos años la opinión de 2.000 conductores de Alemania, España Italia, Francia y Reino Unido.

El estudio también destaca que el 75% de los conductores españoles considera el vehículo como un espacio que proporciona comodidad física y mental, y el 71% ve el coche eléctrico es una solución viable para la lucha contra el cambio climático.

Este nuevo espacio trabajará en cuatro áreas:

Research. Profundiza en la realidad social, perceptiva, declarativa, digital y de mercado, para obtener una visión certera del consumidor y su contexto.

Data. Identifica cuáles son los datos que predicen, cuáles los que confirman, y cuáles los que segmentan, en el nuevo contexto cookieless.

Insights. Busca nuevos caminos, nuevos puntos de conexión y nuevas necesidades a las que dar respuesta.

Inspiration. Escucha y sigue atentamente los nuevos comportamientos y tendencias de consumo y las nuevas iniciativas puestas en marcha en otras industrias.

De izda a dcha: Miquel Roca, Marketing Director – RACC Joaquim Ramis, Automotive Marketing Lead – Shackleton Jose Miguel García Guirado, Director Salón Auto Mobile - Automobile (Fira Barcelona) Jason Lusty, Global Chief Marketing Director - SEAT SA Ainhoa Arbizu, Journalist - Host Pablo Alzugaray, CEO – Shackleton David Santamaría, Head of Industry Telco, Energy & Auto – Google Jorge Álvarez-Naveiro, Head of Brand, Marketing, Communication and Alliances – Grupo Antolin Steffen Becker, Design Research & Service Design – Fjord | Automotive Innovation Lab

Este proyecto, impulsado por la agencia Shackleton, cuenta con el apoyo de Atresmedia, Accenture Interactive, Automobile Barcelona, Droga5, Google, Grupo Antolín, IESE, RACC y Seat.

El equipo de AIL está formado por: Pablo Alzugaray; Joaquim Ramis; José Ramón Alonso, managing director de Accenture Interactive; Jaime Díez Nogueira, Responsable de Marketing Social Corporativo de Atresmedia; Jose Miguel García Guirado, director del Salón Auto Mobile – Automobile (Fira Barcelona); Dylan Williams, chief strategy officer de Droga 5; David Santamaría, head de Industry Telco, Energy & Auto; Jose María Pérez Sastre, strategic partnerships y Jorge López, industry manager de Google; Jorge Álvarez-Naveiro, head of brand, marketing, communication & alliances de Grupo Antolin; Alejandro Lago, profesor de Dirección de Tecnología & Operaciones – IESE; Miquel Roca, marketing director de RACC, y Jason Lusty, global chief marketing director de Seat.