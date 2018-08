Los automovilistas solicitan a la DGT medidas urgentes para reducir las víctimas en carretera

La directora de PONS Seguridad Vial, Shara Martín, ha afirmado que "la legislación en materia de seguridad vial está obsoleta" y ha considerado "fundamental que se adapte a la nueva realidad".

Martín también ha destacado el aumento de los fallecidos laborales en la carretera con 40 muertos más que en el año 2015 -en los datos de fallecidos a 30 días- y ha reclamado "tomar medidas serias en siniestralidad laboral y ayudar a las pymes a que asuman este reto". Además ha abogado por tomar medidas directas en carreteras convencionales con doble sentido, bajando de 100 a 90 los kilómetros por hora en la circulación en estas vías.

Asimismo, ha solicitado que se reduzca la velocidad en vías de un único sentido, así como alcanzar un Plan Nacional de Bicicletas ya que, según ha declarado Martín, "aunque no ha aumentado el número de fallecidos, no hay que dejar de invertir en este tipo de movilidad". Por otra parte, al igual que las asociaciones de víctimas, la directora de PONS Seguridad Vial ha apoyado la opción de crear una Secretaría de Estado de Movilidad y Seguridad Vial.

Por su parte, el presidente de FESVIAL y catedrático de Seguridad Vial, Luis Montoro, ha indicado que "el objetivo tiene que seguir siendo cero víctimas en accidentes" y ha señalado que "para ello hay que desarrollar estudios e investigaciones en seguridad vial, con el objeto de conocer las causas de los riesgos en el tráfico y poder realizar acciones preventivas mucho más eficaces y rigurosas".

Así, ha destacado los cuatro grandes pilares de la seguridad vial en los que habría que tomar medidas: "Los vehículos, ya que tenemos uno de los parques más peligrosamente envejecidos de la Unión Europea; las carreteras, que están a niveles de mantenimiento de los años 80; el control policial, ya que estamos en un radar por cada 36.000 habitante cuando la media europea es de uno por 6.000; y el factor humano, potenciando las campañas y la educación y la formación de los conductores", ha declarado.

Igualmente, ha calificado de "preocupante el incremento constante de los accidentes mortales por causa de las distracciones, debido fundamentalmente al uso del teléfono móvil cuando se conduce, un problema que está también presente en la mayor parte de los atropellos a peatones". Por su parte, el presidente de Mutua Motera, Juan Manuel Reyes, ha señalado a Europa Press que el repunte de muertos en carretera "demuestra que se lleva mucho tiempo sin hacer los deberes por parte de la Administración, algo que se ha visto con la recuperación económica que ha producido un incremento de la movilidad".

'ESPAÑA LLENA DE RADARES'

Además, ha subrayado que "la política de implantar más radares no funciona". "Se ha inundado a España de radares y esto, no solo no ha mejorado la seguridad vial, sino que ha empeorado". Así, Reyes ha solicitado a la DGT que se recuperen los grupos de trabajo con los usuarios.

El Real Automóvil Club de España-RACE ha expresado su preocupación ante el primer incremento en 13 años del número de fallecidos en las carreteras y ha reiterado "la necesidad urgente de un gran Pacto de Estado, así como la aplicación de las medidas oportunas para solucionar la accidentalidad en España.

En este sentido, ha destacado el "alarmante envejecimiento del parque automovilístico, cuya media de edad es de más de 12 años, ocasionando mayores daños a los ocupantes en caso de accidente, al tener menos medidas de seguridad pasiva, además de provocar índices de contaminación más elevados, afectando así a otro gran problema actual".

Así, han insistido que "el estado de las carreteras secundarias y el deterioro de las infraestructuras han sido otro problema fundamental en 2016". Además, el club considera "imprescindible más formación en seguridad vial, sobre todo para las empresas y los autónomos, ya que el 30% de los fallecidos en accidentes laborales fueron como consecuencia de un accidente de tráfico, evidenciando la necesidad de un mayor compromiso por parte de las administraciones para despertar la conciencia por este tipo de accidentes".

Igualmente, ha indicado respecto al carné por puntos que "a pesar de que es una herramienta necesaria y que ha demostrado su utilidad, centrar los esfuerzos por reducir la siniestralidad en las carreteras sólo en el permiso por puntos será insuficiente e ineficaz". "El motivo es que el carne, como medida restrictiva única, presupone que los accidentes de tráfico sólo se producen por infracciones de los conductores, algo muy alejado de la realidad del día a día", ha explicado.