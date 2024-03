"Más de 40 millones de desplazamientos diarios y todavía algunos piensan que van solos", es el eslógan de la campaña con la que se pretende mostrar, a través de diferentes situaciones diarias, a los conductores como parte del problema y, también, de la solución. Con un tono "amable" y jugando con la canción 'Sola otra vez' que popularizó en su día Celine Dion, las piezas muestran a diferentes conductores al volante, cantando y conduciendo como si estuvieran solos en la carretera.

La realización de los spots hace que, a continuación, se vea que la realidad del ecosistema de la circulación dista mucho de esa situación de soledad que imagina el conductor y se puede ver cómo su manera de conducir entra en conflicto con otros coches, con peatones, con usuarios de vehículos de movilidad personal, etc. Para la campaña, que comenzará a verse y escucharse en los próximos días y hasta el próximo 12 de abril, se han realizado varias piezas audiovisuales de 45", 30" y 20" que podrán verse en televisión, cines y redes sociales. También se han elaborado cuñas para radio, piezas para exterior y medios impresos, además de piezas cortas para redes sociales. Asimismo, se ha creado una página 'https://novassolo.dgt.es/', en la que los usuarios podrán jugar con el concepto central de la campaña 'No estás solo' a través de la reproducción de un vídeo de un recorrido con un doble punto de vista: por un lado, el subjetivo del conductor acompañado de la música de la campaña y, por otro, al pausar la música, la perspectiva del recorrido con el resto de actores presentes --peatones, otros coches, usuarios de vehículos de movilidad personal, etc.