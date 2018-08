Conductores, motoristas y víctimas piden que se nombre ya a un nuevo director para la DGT tras el repunte de muertes del verano

Este verano, 253 personas han perdido la vida en las carreteras, 27 más que el año pasado. "Se está disparando el número de fallecidos en carreteras y se les está yendo de las manos" , ha declarado Francisco Canes, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA).



A su juicio, este aumento se debe al "descontrol" en el Ministerio del Interior en relación a la DGT. "Las víctimas estamos deseosas que el ministro cambie y se tome en serio que detrás de las víctimas hay vidas rotas, por no hablar de la gente que se queda en silla de ruedas, etc...", ha explicado.



Canes también ha criticado que no se haya ampliado la operación retorno al día 31 de agosto, algo que atribuye a la "carencia" de medios que tiene la DGT". "Nos han tomado el pelo", ha declarado.



Mientras, desde el Real Automóvil Club de España (RACE) han señalado que "si no se toman medidas urgentes, la tendencia al alza se mantendrá". "Tenemos un Gobierno en funciones, una DGT pendiente de nombrar a un responsable, un Congreso paralizado en los trabajos de las Comisiones, pero continúan y aumentan las víctimas en carretera sin que se adopten estrategias y compromisos desde las más altas instituciones", ha indicado en un comunicado.



Así, ha subrayado que "la Seguridad Vial parece no ser una prioridad para los políticos, ya que ni en la campaña electoral ni en las '150 medidas para gobernar' aparece un tema que deja miles de muertos y fallecidos en las carreteras".Ó

GRAN PREOCUPACION POR LOS DATOS

Por su parte, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha mostrado su "gran preocupación por unos datos que vienen a confirmar la tendencia de todo el año y que no se ha podido corregir en estos meses de verano".



También ha recordado que "España es uno de los países de la Unión Europea en donde se esta produciendo un repunte de la siniestralidad" y ha destacado los "importante datos que se han dado en comunidades como Asturias, con un incremento del 90 por ciento de siniestralidad, Murcia (88 por ciento), Extremadura (45 por ciento) o Comunidad Valenciana (33 por ciento)".



MÁS DESPLAZAMIENTOS NO JUSTIFICAN EL AUMENTO

Arnaldo ha señalado que "la Asociación rechaza la justificación que se pretende hacer desde la DGT respecto un mayor numero de movimientos en las carreteras, ya que eso no tiene que conllevar mayor accidentes, salvo que las infraestructuras sean mas inseguras". "Echamos en falta la sensibilidad de todos los partidos políticos para abordar un problema de primera magnitud", ha declarado.



El presidente de Mutua Motera, Juan Manuel Reyes, ha asegurado que estas cifras de siniestralidad "vuelven a confirmar que la política de la DGT ha consistido en cancelar la política anterior de colaboración entre asociaciones de usuarios y resto de agentes sociales, por una política de persecución, sembrando España de radares".



Así, ha solicitado que se designe una "dirección nueva, que no esté en funciones y sea larga en el tiempo".



MEDIDAS A LARGO PLAZO

Por el contrario, el director de Proyectos de Fesvial, Jose Ignacio Lijarcio, no cree que la ausencia de una dirección que no esté en funciones afecte a los datos de siniestralidad y pide no personalizar ya que "una medida que se aprueba en el Congreso, tarda en llegar al ciudadano".



Igualmente, ha señalado que entre las causas del aumento de víctimas puede estar el aumento de la movilidad: "Antes, el ciudadano no tenia dinero, utilizaba más transporte publico o no se movía". No obstante, ha subrayado que las políticas "no están siendo efectivas".

"Nos hemos centrado en el debate de velocidad o el alcohol, pero no en adoptar medidas a largo plazo como la educación vial, ni un gobierno ni otro --ha afirmado Lijarcio-- La solución a corto plazo de la sanción es un parche y hay que seguir trabajando para medidas a largo plazo".