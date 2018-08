Cuatro de cada diez condenas son por delitos de tráfico

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados, Vargas ha señalado que esos son los datos de las infracciones "recogidas por las autoridades", sin embargo, si se habla de delitos las cifras se elevan. "Porque no tenemos datos de todos los delitos que se cometen. Una persona que una vez es sorprendida por la Policía o Guardia Civil, puede haber cometido antes otros 20 delitos que han quedado impunes", ha apuntado.



Además, el Fiscal apuesta por la educación para que no se cometan más comportamientos de este tipo. Según su opinión "la delincuencia en Seguridad Vial es el resultado de un fracaso educativo", por lo que los valores en este aspecto deberían comenzar a enseñarse en el colegio, para continuar en la universidad y en la autoescuela, hasta ser permanente durante toda la vida".



Por ello, desde la Fiscalía se propone una norma que establezca un modelo educativo conjunto para los colegios. Poniendo como ejemplo países como Alemania o Suecia, Vargas ha recordado que actualmente el trabajo en los centros de primaria y secundario lo hacen ciertos sectores, como la Policía o las asociaciones de víctimas, por su cuenta, cuando, a su juicio, deberían ser proyectos de colaboración "en el que participaran los propios centros, las autoescuelas, las asociaciones de víctimas y las asociaciones locales", lo que ayudaría a conseguir "una coordinación que no existe en el país".



Por otro lado, también ha mostrado un especial interés en las personas mayores ya que sería más que necesario detectar si tienen las capacidades y aptitudes suficientes para poder seguir conduciendo. Por eso, el Fiscal se ha mostrado partidario de mantener la educación vial en las renovaciones del permiso de conducir así como una coordinación con los médicos de atención primaria para determinar que una persona es apta para conducir.