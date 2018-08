La DGT aumenta el control en las secundarias ante los 13,5 millones de desplazamientos previstos en Semana Santa

Este viernes arranca la operación especial de Tráfico para la Semana Santa. Este año Tráfico espera medio millón de viajes más que el pasado año, en consonancia con el aumento de movimientos que se está produciendo últimamente.



Ya en 2014 el número de viajes en las carreteras controladas por la DGT aumentó un 1,5 por ciento respecto a 2013, mientras que en lo que va de año la subida es ya del 3% respecto al primer trimestre del ejercicio anterior.



Las directora de la DGT, María Seguí, ha hecho un llamamiento a la prudencia en estos días, una de las épocas con más afluencia de vehículos, especialmente hacia el sur y el este del país. Previamente a estas declaraciones a los periodistas, Seguí ha abordado este asunto en unas jornadas sobre seguridad vial y ha dicho que desde 2007 no se había producido aumento alguno en el número de desplazamientos.



Asimismo, María Seguí ha hecho un llamamiento para que si se elige el vehículo privado para viajar en Semana Santa se haga en las mejores condiciones, toda vez que el parque automovilístico español es uno de los más obsoletos, con una antigüedad media de 12,5 años de los coches implicados en accidentes con algún muerto.



La ITV y el seguro obligatorio en regla, observar las normas de circulación y los límites de velocidad y usar los elementos de seguridad como el cinturón, el casco o las sillitas y no consumir drogas y alcohol son las recomendaciones de la directora de la DGT para emprender un viaje más seguro.



Tráfico desplegará, como ya está haciendo ahora, el mayor número de radares móviles y de efectivos de la Guardia Civil a las carreteras secundarias, donde fallecen el 80 por ciento de las víctimas mortales y donde se respetan menos los límites de velocidad.



En sus declaraciones a los periodistas, Seguí se ha referido a la antigüedad de los coches, ha recordado que conducir uno de más de diez años de antigüedad triplica el riesgo de morir en un accidente y ha subrayado que su departamento ya ha trasladado a Industria su opinión sobre medidas para renovación de la flota.



Preguntada por los resultados de las medidas puestas en marcha recientemente para que todos los radares sean visibles, Seguí ha reconocido que en un primer momento suele producirse "un pico" de aumento de multas en tanto los conductores se van dando cuenta de su existencia, pero luego no hay cambio de tendencia.



Respecto al futuro Reglamento de Circulación, que se aprobará próximamente, la directora de Tráfico ha dejado claro que los cambios en los límites de velocidad previstos -máximo de 130 km/h en determinados tramos de autovías y autopistas y rebaja de los máximos en las secundarias- se mantendrán. "No son negociables", ha enfatizado.