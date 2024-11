Estos galardonescuentan con el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería. Hasta ese momento, las organizaciones, tanto del sector público como privado, podrán presentar sus buenas prácticas e iniciativas en movilidad a las diferentes categorías.

Categorías - 5ª edición de los Premios Internacionales de Movilidad

●Empresa pública

●Empresa privada – Gran empresa

●Empresa privada – PYME

●ONG, Fundación, Asociación, Otros

●Municipio Grande

●Municipio Mediano – Pequeño

●Servicio

●Producto

●Premio Especial de Movilidad al Trabajo

●Premio Especial Investigación

●Premio Especial Estrategia

●Premio Especial Internacional

●Premio Especial Impulsa

Los Premios Internacionales de Movilidad buscan visibilizar casos de éxito, poner en valor a las organizaciones que están liderando el cambio y facilitar una dinamización de las mejores soluciones que ayuden a generar resultados con impactos positivos en corto, medio y largo plazo.

Los finalistas se preseleccionarán en marzo y el trabajo del jurado culminará en mayo con el anuncio de los ganadores, que se darán a conocer en la gala de entrega de premios.

La 5ª edición de los Premios Internacionales de Movilidad cuenta con el apoyo de medios de comunicación referentes como 20Minutos, Atresmedia, Autopista, BIKE, Capital Radio, C de Comunicación, Corresponsables, Diario Responsable, Ecogestiona, El Mercantil, ElTiempo.es, FuturEnergy, IndustriAmbiente, La Información, Logística Profesional, Oxígeno, Radio Intereconomía, Soziable, Sport Life y The Reason Behind.