La DGT detecta más de 300 menores y 5.000 adultos sin cinturón de seguridad

Según los datos facilitados por Tráfico, en estas infracciones detectadas, 83 niños viajaban sin seguridad en los asientos delanteros, mientras que el resto, 235, ocupaba los asientos traseros.



Además de los menores, otros 5.054 adultos fueron detectados por la Guardia Civil cuando viajaban sin hacer uso del cinturón de seguridad; de ellos 3.269 era conductores y 1.785 pasajeros, de los cuales 1.058 viajaban en los asientos delanteros y 727 en los traseros.



Durante esta campaña de Tráfico, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha controlado 428.596 vehículos y ha detectado 5.372 infracciones.



El uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidentes y de hecho el 25 por ciento de los fallecidos en turismos y furgonetas en 2012 no usaban el cinturón de seguridad en el momento del siniestro (239 de un total de 955), según la DGT.



Además, 15 de los 40 menores fallecidos en 2012 que viajaban en turismos no llevaban ningún dispositivo de seguridad, según datos de la DGT que advierte de que una sillita mal colocada multiplica por cuatro el riesgo de muerte infantil en caso de accidente de tráfico.



Tráfico ha recordado que el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil es obligatorio para todos los ocupantes de un vehículo en cualquier trayecto y vía.

La DGT ha advertido de que los conductores y ocupantes que no usen el cinturón de seguridad cuando circulan pueden ser denunciados por infracción grave sancionada con una multa de 200 euros y pérdida de tres puntos en el carné de conducir en el caso de los primeros.