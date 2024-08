Los ciclistas deben circular por el arcén de la derecha siempre que sea transitable y suficiente para ello, pero, en caso de que esto no sea así, puede utilizar la parte de la calzada que le sea necesaria para continuar su desplazamiento.

Si un conductor de un turismo va circulando y se encuentra con un ciclista por la vía ¿qué debe hacer? Lo primero que debe hacer nada más ver al ciclista es reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad frontal, no debe pegarse a la bici. Una vez hecho esto puede proceder a adelantar al ciclista, incluso en caso de encontrarse ante una línea contínua, siempre y cuando no sea un riesgo para la circulación.

Cataluña instalará señales inteligentes para proteger a los ciclistas a partir de septiembre | Pexels

¿Cómo se debe hacer el adelantamiento?

Es muy importante que a la hora de adelantar un ciclista se respete la distancia de seguridad, no solo la frontal al acercarnos a él, sino también la lateral al adelantarlo, porque en caso de no hacerlo se puede desestabilizar e incluso golpear al ciclista. Por ello, aunque exista una línea contínua, se puede invadir todo el carril contrariopara realizar el adelantamiento de manera segura y no generar problemas. La distancia de seguridad adecuada es de 1,5 metros mínimo. Después de adelantar el turismo debe volver a su carril y ya puede continuar su ruta de manera normal.