La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha la segunda fase de la operación salida de Navidad entre las 15.00 horas de este viernes y las 23.59 del lunes 1 de enero de 2024, periodo en el que espera 4,52 millones de viajes largos por carretera. El dispositivo tratará de velar por la seguridad de los usuarios de las vías.

Durante esos días se producirán también desplazamientos más cortos hacia segundas residencias, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, zonas de atracción turística invernal y navideña, y áreas comerciales. Desde que comenzó el periodo navideño, el pasado 22 de diciembre, un total de 18 personas han fallecido en siniestros viales.

Tráfico subrayó este jueves que las horas más desfavorables para viajar se concentrarán entre las 18.00 y las 21.00 de este viernes y de 10.00 y a 13.00 del sábado en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como entre las 19.00 y las 21.00 del próximo lunes en sentido entrada.

Para que esos desplazamientos se realicen de la forma más ordenada, fluida y segura posible, la DGT ha previsto la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria, y el establecimiento de itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada, y se restringirá la circulación de camiones, en general, y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Para ello, la DGT cuenta con funcionarios, personal técnico especializado que atienden los Centros de Gestión de Tráfico; agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y empleados de las empresas de conservación, de vías en régimen de concesión dependientes del Ministerio de Transporte y del resto de los titulares de carreteras, así como personal de los servicios de emergencia tanto sanitarios como bomberos.

Recomendaciones de seguridad

Por otro lado, la DGT recordó el eslogan de su actual campaña navideña (‘Llegar tarde es mejor que no llegar’) apelando a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar acciones que puede ocasionar un siniestro de letales consecuencias. Así, recomendó no ponerse al volante si en las celebraciones navideñas se han ingerido bebidas alcohólicas y no dejar conducir a nadie que lo haya hecho, así como máxima precaución en los trayectos cortos y nocturnos, aunque sean conocidos.

Prestar atención a la circulación en invierno con información de las condiciones meteorológicas, llevar los elementos imprescindibles para circular si el tiempo es adverso y planificar el viaje con antelación e informarse sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las emisoras de radio y televisión, la web ‘www.dgt.es’, la red X (@DGTes e @InformacionDGT) y en el teléfono 011 son otras recomendaciones.