El organismo que dirige Pere Navarro ha recordado la importancia que tiene ser prudente al volante, de cara a los millones de desplazamientos que se producirán por carretera en las próximas semanas para reunirse con familiares y amigos. Esta Navidad, la campaña se centra en el viaje que realiza Papá Noel desde su residencia en Laponia hasta las casas de niños y niñas que esperan con ilusión su visita. Sin embargo, su llegada se retrasa más de lo previsto y no acude como cada Nochebuena a los hogares, "un hecho inaudito ante el que nadie tiene respuesta y que abre los informativos de todos los medios de comunicación". No obstante, y con horas de retraso, Papá Noel acaba llegando a los hogares de los niños y niñas dando una lección importante: "Llegar tarde es mejor que no llegar, también en Navidad".

La DGT ha explicado que la campaña tiene un tono amable y juega con la ilusión de la llegada de Papá Noel por parte de los pequeños y su extrapolación al mundo de los adultos cuando esperan a sus seres queridos para reencontrarse. "Responder una llamada mientras se va conduciendo, mirar un WhatsApp, tomar una copa o pisar el acelerador más de lo que está permitido son sólo algunos hechos que pueden truncar el reencuentro de muchas familias", ha advertido.

Otros contenidos de concienciación

Para la campaña, se han realizado varias piezas audiovisuales de 30, 20 y 10 segundos que podrán verse en televisión, cines y redes sociales. También se han elaborado dos cuñas para radio, donde dos niños (Alexandra y Pepe) son los protagonistas, aconsejando a Papá Noel, que no corra, que es preferible llegar tarde que no llegar; y se han hecho piezas para exterior, digital y medios impresos. Por último, se ha lanzado una página web (https://llegar.dgt.esc), para concienciar con mensajes a los diferentes usuarios de la vía de la responsabilidad que se tiene cuando se comparte un mismo espacio limitado y en el que el comportamiento de cada uno tiene consecuencias en el resto de usuarios de la carretera".