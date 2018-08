La DGT propone que las sillitas infantiles vayan en sentido contrario a la marcha

El Reglamento General de Circulación actual establece que los menores de 12 años sólo pueden viajar en los asientos delanteros de un vehículo si van colocados en "dispositivos homologados al efecto" o, en el caso de que su estatura sea igual o superior a 135 centímetros, lleven el cinturón de seguridad.



En el caso de los asientos traseros, la normativa actual dice que las personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros deberán utilizar obligatoriamente un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso, y que los que tengan una altura igual o superior, podrán utilizar indistintamente este dispositivo o el cinturón de seguridad para adultos.



No obstante, en la normativa vigente no se recoge por ley la orientación en la que se tienen que colocar las 'sillitas' infantiles y la única referencia a la orientación es la prohibición de usar un dispositivo de retención orientado hacia atrás instalado en un asiento del pasajero protegido con un airbag frontal, a menos que haya sido desactivado.



Sin embargo, según un reciente estudio de RACE y Cibex en colaboración con la DGT, colocar a los niños en una 'sillita' en sentido contrario a la marcha cuando se viaja en coche puede reducir hasta en un 75 por ciento el riesgo de que los menores sufran lesiones en caso de accidente de tráfico.



Por ello, Tráfico va a proponer un cambio en el Reglamento General de Circulación para que los menores que viajen en 'sillitas' de los grupos 0, 0+ y I (aproximadamente hasta los 18 kilos), lo hagan en sentido contrario a la marcha con la condición de que el dispositivo lo permita y que el niño tenga menos de 4 años, según ha adelantado la revista 'Tráfico y Seguridad Vial' que edita la propia DGT.



Sentarse en el asiento delantero estará prohibidoLa publicación también avanza que Tráfico ha abogado porque en la reforma del Reglamento de Circulación se prohíba a los niños con una altura inferior a 135 centímetros ocupar el asiento delantero derecho. Según el jefe de la Unidad de Coordinación de la Investigación de la DGT estos cambios "situarán a España en la vanguardia de la normativa protectora de la seguridad de los niños".



La razón de que colocar el sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha sea más seguro es que si el niño va sentado en este sentido "las fuerzas que se registran en caso de impacto se distribuyen por todo el cuerpo y no se concentran en la zona del cuello, como ocurre cuando viajan en sentido de la marcha", según explica el experto. "Las características de la cabeza, del cuello y de la columna vertebral de los niños les hace más vulnerables a sufrir lesiones graves o mortales en caso de impacto por accidente de tráfico", añade.



Entre el año 2001 y 2011, un total de 1.150 menores de 14 años han muerto en accidentes de tráfico. Además, en ese periodo, casi 60.000 menores de esa edad sufrieron alguna lesión como consecuencia de una accidente de tráfico. Pese a ello, durante 2011 aumentaron los niños heridos graves que no llevaban un sistema de retención en el momento en el que circulaban en un turismo o furgoneta.



La modificación de la normativa para obligar a los padres a colocar a los menores en sentido contrario de la marcha forma parte de las medidas incluidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial para esta década, con el objetivo de tratar de reducir a cero el número de víctimas mortales en este grupo de edad.



El anterior director de Tráfico, Pere Navarro, ya anunción la reforma del Reglamento de Circulación, que incluye desde una regulación específica para las bicicleta hasta la modificación de determinados límites de velocidad, como zonas de 30 kilómetros por hora en algunas vías urbanas y la reducción de la velocidad máxima en todas las vías secundarias a 90 km/h (actualmente en algunas vías, con el arcén más ancho, el límite es de 100 km/h). El proyecto tendrá que ser evaluado ahora por el Ministerio de Interior y el resto de departamentos del Ejecutivo antes de que pueda ser aprobado en el Consejo de Ministros.



El borrador de dicha reforma del Reglamento General de Circulación ya ha sido elaborado por la DGT y, en estos momentos, está siendo revisado por el Gobierno, por lo que en última instancia será el Ejecutivo el que decida si finalmente incluye o no las propuestas de la DGT sobre sistemas de retención infantil.