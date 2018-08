La DGT vigila el uso del cinturón y los sistemas de retención infantil

En un comunicado, la DGT ha explicado que diversos paneles de señalización variable y las pantallas alfanuméricas de los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recordarán a los conductores la campaña que se está desarrollando.



La iniciativa se enmarca dentro de la programación de operaciones especiales de vigilancia y control previstas por la DGT para el presente año, con el ánimo de mejorar la seguridad vial y concienciar a los usuarios de las vías sobre la importancia de mantener comportamientos más seguros.



SEGURO EN LA CARRETERA

La DGT estima que el correcto uso del cinturón de seguridad reduce en hasta un 50% el riesgo de muerte en un accidente de tráfico. Por lo tanto, no debe obviarse el empleo del mismo en carretera o en ciudad.



El correcto uso de los sistemas de retención homologados está demostrado que es el método de seguridad vial más sencillo y eficaz en todo tipo de vías y trayectos, y su empleo resulta imprescindible para que el airbag sea eficaz. La DGT ha recordado que el 24% de los fallecidos en accidentes de tráfico en 2014, es decir, 194 personas, no llevaba puesto el cinturón de seguridad.



En el caso de los sistemas de retención infantil, la DGT recuerda que un niño sin sujeción multiplica por cinco las posibilidades de sufrir lesiones mortales o graves. En este sentido, uno de los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 es "lograr que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla".



Además, el día de inicio de la campaña (que durará hasta el 20 de marzo) presenta un modelo de cámara en pruebas que es capaz de captar de forma telemática cuando el conductor o alguno de los pasajeros no llevan puesto el cinturón de seguridad, según ha informado.