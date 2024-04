Cada año hay en torno a 600.000 nuevos conductores en España, la mayoría jóvenes, pero con claras diferencias entre mundo rural, donde siguen siendo los 18 años la edad en la que lo consiguen, con las ciudades, donde la edad se retrasa a los 27 años.

Aunque esta edad sea más tardía el número de carnets de conducir emitidos al año se mantiene "relativamente estable" según aseguró Pere Navarro, el director general de Tráfico, en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso que se celebró el miércoles.

Navarro ha comparecido para explicar las líneas generales de su departamento en esta legislatura y ha aprovechado la ocasión para rebatir las afirmaciones de aquellos que dicen que los jóvenes no se sacan el carné porque, como bien explicó, las cifras lo desmienten, ya que cada año hay 600.000 nuevos conductores y se realizan 850.000 exámenes teóricos y 966.000 pruebas prácticas.

El porqué de que en la España rural se sacan el permiso a los 18 años y en la ciudad a partir de los 27, es porque, como dice Navarro, es"cuando les hace falta".

Respecto a las pruebas prácticas, solo aprueba a la primera el 47% de los aspirantes, por ello la DGT y las autoescuelas han creado un grupo de trabajo para mejorar la formación y adoptar medidas que aumenten ese porcentaje de aptos.

El número de examinadores

Navarro ha reconocido que hay problema con el número insuficiente de examinadores, sobre todo en Cataluña, pero ha asegurado que el problema es mayor por la falta de administrativos. Pero ha explicado que a finales de mayo habrá 54 examinadores más, de los cuales 23 serán para Cataluña, con lo que la cifra total de este colectivo ascenderá a 855, siendo"la más alta de los últimos doce años".

Aunque también ha recordado que hay 17 examinadores itinerantes (ocho de ellos para Catalunya) que acuden donde sea necesario y una partida presupuestaria para pagar horas extras y pode así reforzar las provincias en las que, por alguna razón, hay acumulación de pruebas pendientes.

Navarro las ha cuantificado en 33.000 las cifras de exámenes en espera en las cuatro provincias catalanas, frente a esa comunidad que elevan los datos a más de 60.000, y ha abogado por poder implantar convocatorias descentralizadas para examinadores de tal manera que pueda presentarse profesores de autoescuela de Catalunya.

Retirada de permisos en la España rural

Otro de los temas que ha tratado navarro es el de retirar permisos de conducir en la España rural por edad o por no pasar el reconocimiento preceptivo puede ser un "drama", ha recordado Navarro en su intervención. Por eso, se optó por una vía intermedia para aquellos que no tienen más remedio que usar el coche para ir a la farmacia, al médico o al banco. Son unos 70.000 conductores que pueden sentarse al volante, pero con limitaciones, solo pueden circular en un radio de 30 kilómetros del domicilio, y no pueden circular por la noche.

Accidentes y somnolencia

El 42% de los 1.145 fallecidos en vías interurbanas el pasado año perdió la vida en una salida de vía, una causa que preocupa especialmente a Tráfico y que también se ha tratado en la Comisión de Seguridad Vial, que ya estudia medidas para reducir esta siniestralidad. En este tipo de accidente solo está implicado el conductor, y puede deberse a velocidad inadecuada, al alcohol o a una distracción, pero también a la somnolencia, como están demostrando los estudios y las autopsias, según ha dicho Navarro.

En muchos casos las autopsias han descartado el consumo de alcohol y drogas, y las investigaciones no han revelado uso del móvil ni velocidad excesiva. Con ello, la conclusión es que un 7 % de los accidentes mortales podría deberse a la somnolencia, un problema emergente de salud pública. Navarro ha abogado por el patrullaje de la policía de tráfico como la mejor medida preventiva en seguridad vial y ha concluido así: "Puede llegar algún día en el que una opción política diga que van a subir los límites de velocidad y quitar los radares. Si lo oyen, que se encienda la luz roja de alarma porque habremos traspasado una línea de alto riesgo".

Conductores de camiones extranjeros

847 conductores de camión extranjeros apuntados para trabajar en España Respecto a la falta de conductores profesionales en España y en toda Europa, el director de Tráfico ha recordado que se llegó a un acuerdo interministerial para agilizar el canje de permisos de conducir y poder trabajar en España. Un canje que pueden solicitar las empresas y que hasta la fecha ya se ha pedido para 847 conductores extranjeros, sobre todo de Latinoamérica, que para el canje tendrán que hacer una prueba práctica en vías abiertas.