Europa pide a España que cumpla las normas sobre permiso de conducir

En el caso concreto de España, Bruselas pide la país que autorice a los titulares de un permiso para conducir ciclomotores (categoría AM) a viajar también con pasajeros, a fin de garantizar que la categoría nacional "BTP" no se superponga con las categorías armonizadas de la UE y garantizar que no se emita más de una licencia.



La CE recuerda que la nueva normativa comunitaria contribuye a disminuir la posibilidad de fraude, garantiza la libre circulación de los conductores en la UE y refuerza la seguridad vial en Europa.