PONLE FRENO, la mayor plataforma de acción social de Atresmedia en su historia, ha inaugurado este jueves la ‘Mesa del Automóvil’, un encuentro dirigido a analizar y debatir los aspectos relacionados con la Seguridad Vial de la mano de una de las partes clave en la materia, los fabricantes de coches. En esta primera jornada se ha puesto sobre la mesa la necesidad de informar y concienciar sobre los sistemas de seguridad que actualmente incorporan los vehículos para evitar accidentes, un mensaje que, a juicio de los expertos que han participado, es tan importante y fundamental de transmitir como que los coches son más eficientes.

Esta primera ‘Mesa del Automóvil’ de PONLE FRENO ha contado con la participación de Aurelio García, Head of Marketing and Comunications de Lexus; Rafael Alférez, director de Marketing de KIA; José Manuel Méndez Sánchez, General Manager Toyota España Product Marketing Innovation, Valuie Chain, Customer Services; Javier Arboleda, Service Senior Manager Hyundai España; Javier Luzón Navarro, responsable de Vehicle Safety SEAT y Carlos de Luis, director de Comunicación de SEAT España, además de con la directora general Corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia, Patricia Pérez y con Javier Olave, asesor de PONLE FRENO y moderador del encuentro.

Los expertos subrayan la importancia de transmitir el mensaje de que, en los nuevos modelos, además de una mayor eficiencia, también se consigue una mayor seguridad

Junto a ellos, también ha asistido el vicepresidente ejecutivo de Atresmedia, Silvio González, quien ha transmitido a las marcas automovilísticas que “sois un sector al que hay que escuchar y ponerle mucha atención” porque “aportáis una parte fundamental que es la seguridad y la calidad del vehículo”, a lo que ha añadido que “es importante que los ciudadanos sean conscientes de que, a mayor antigüedad del vehículo, más riesgos, y tenemos el reto de cambiar esa tendencia y rejuvenecer el parque y trasladar a los ciudadanos este mensaje”. En la plataforma PONLE FRENO somos corredores de fondo y no perdemos la pasión en cada iniciativa que hacemos”.

Patricia Pérez ha recordado que “en PONLE FRENO llevamos casi 15 años trabajando en el territorio de la Seguridad Vial”. “Trabajamos con diferentes agentes y queríamos contar con la opinión de las personas que hacéis los automóviles”, ha señalado.

A juicio de Javier Luzón Navarro, “la plataforma PONLE FRENO tiene un potencial tremendo para concienciar; desde mi área técnica estoy totalmente de acuerdo con los mensajes que ha lanzado. Esta labor que hacéis tan bien de concienciar es muy necesaria, se trata de contextualizar y afrontar un cambio cultural”. “Podemos actuar con sistemas muy potentes antes, durante y después del accidente, la tecnología es otro mundo y explicarlo a nivel técnico es vuestro principal potencial”, ha manifestado.

Por su parte, Aurelio García ha asegurado que “la industria del automóvil ha invertido muchísimo; hay un elemento visual importante que hay que transmitir, hay que hacer entender al usuario porqué un coche moderno es más seguro. Los fabricantes hemos tratado de materializar este mensaje, pero esto no lo sabe el cien por cien de los usuarios. Cualquiera de los coches del mercado actual tiene unos niveles de seguridad elevadísimos. Visualizarlo ayudaría a entender y dar credibilidad que un coche más moderno es un coche más seguro”. En esta línea, Javier Arboleda, ha comentado que “el público en general desconoce las grandes ventajas en seguridad que tienen los coches modernos”, mientras que José Manuel Méndez Sánchez ha apelado a la divulgación, por ejemplo, a través, de “píldoras informativas y bien documentadas” para reducir accidentes.

Objetivo Cero

“El objetivo final -ha dicho Méndez Sánchez- es que no haya accidentes, algo en lo que los fabricantes llevamos trabajando 30 años. Nuestro sueño es el coche que no emita nada y que no tenga accidentes. Cero accidentes, cero emisiones, cero impacto. También hay que aprender a conducir bien, no solemos oír a nadie que diga que conduce mal”. Sobre este punto, Luzón Navarro ha incidido en que “el error humano sigue estando. El coche es una máquina, no se distrae”. En la misma línea, Aurelio García ha sostenido que “la realidad es que la mayoría de los accidentes se generan por distracciones, por eso un coche moderno es hoy más seguro por los elementos activos”.

Rafael Alférez ha señalado que “la tecnología a la gente le gusta en general, en el móvil, la tele. Pero, en el coche, la tecnología que aporta seguridad connota dos aspectos: que es cara y se asocia a coches de lujo, que no es cierto, y que es un privador del disfrute de la conducción, que tampoco”.

Los representantes de las marcas han asegurado que, en sus puntos de venta, ya existe el compromiso de informar a los compradores sobre cómo funcionan los Sistemas de Asistencia a la Conducción, los ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), y el resto de las tecnologías y métodos disponibles en sus vehículos para la prevención de accidentes, entre ellos el detector de ángulo muerto, la frenada de emergencia, la asistencia del cambio de carril o la velocidad de crucero.

PONLE FRENO, un aliado al volante desde hace casi 15 años

Atresmedia Televisión acompaña a la sociedad celebrando todo aquello que nos hace grandes como país. A través del claim ‘la televisión de un gran país’, demuestra su identificación con la sociedad y su implicación y compromiso a la hora de detectar sus problemas, y actuar para ponerles solución.

Con PONLE FRENO, centrada en la Seguridad Vial, puso la primera piedra, en 2008, para construir el camino en sus iniciativas de Responsabilidad Corporativa (‘Constantes y Vitales’, ‘Levanta la Cabeza’, ‘Contra el maltrato, tolerancia Cero’, Hazte Eco’, ‘Objetivo Bienestar ’y ‘Crea Cultura’), con las que busca la cercanía, la inspiración y promover cambios reales que generen resultados positivos y tangibles para los ciudadanos.

El grupo cuenta además con un propósito corporativo: ‘Creemos en el poder de la reflexión y la emoción’, compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por lo que impulsa iniciativas directamente vinculadas a los ODS y que están impactando en su consecución que, en el caso de PONLE FRENO, sería el siguiente:

