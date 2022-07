El doctor Charles M. Farmer, del Insurance Institute for Highway Safety de Ruckersville, ha sido el investigador principal junto a cinco investigadores más de los estados que permiten el uso recreativo de la marihuana en adultos mayores de 21 años en EEUU. La nueva investigación se ha publicado en el 'Journal of Studies on Alcohol and Drugs'.

Para llevar a cabo el estudio, se recopilaron datos sobre accidentes de tráfico y volumen de tráfico de 2009 a 2019 de once estados y de la Administración Federal de Carreteras. Cinco estados habían legalizado la marihuana recreativa durante el período de estudio (Colorado, Washington, Oregón, California y Nevada) y los seis estados restantes no la habían legalizado conformando así un grupo de comparación (Arizona, Idaho, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming).

Los autores ajustaron estadísticamente los factores que se sabe que contribuyen a las colisiones y las muertes, como el uso del cinturón de seguridad y la tasa de desempleo.

Los datos del estudio

Los datos revelaron un aumento del 5,8% en la tasa de lesiones por accidentes de tráfico y un aumento del 4,1% en las tasas de accidentes mortales tras la legalización y el inicio de las ventas al por menor. Se advirtió que no encontraron ningún aumento al mismo tiempo en un grupo de comparación de estados donde la droga aún no estaba legalizada.

"La legalización de la marihuana no es gratuita", advierte el investigador principal, el doctor Charles M. Farmer.

Después de la legalización pero antes de que comenzara la venta al por menor, se produjo un incremento inicial en la tasa de accidentes con heridos. Los accidentes de tráfico aumentaron un 6,5% después de la legalización, pero disminuyeron ligeramente (-0,7%) tras el inicio de la venta al por menor.

Pero, los índices de mortalidad en accidentes aumentaron tanto después de la legalización (+2,3%) como después de la autorización de la venta al por menor (+1,8%).

¿Es el consumo de marihuana la causa del aumento del riesgo de colisión?

La relación del incremento entre la legalización de la marihuana y las lesiones por accidentes de tráfico, más que por las muertes, puede deberse a la forma en que algunos conductores se comportan al volante cuando están deteriorados por la marihuana. A menudo, los conductores bajo sus efectos reducen la velocidad y aumentan la distancia de seguridad de su vehículo con respecto a otros. Al estar con sus reflejos reducidos los conductores pueden no ser capaces de evitar una colisión pero al ir a menor velocidad, las colisiones que se producen pueden tener menos probabilidades de mortalidad.

Farmer y el resto del grupo de investigadores refieren la existencia de estudios anteriores con simuladores de conducción que han demostrado que el consumo de marihuana afecta al tiempo de reacción, al seguimiento de la carretera, al mantenimiento del carril y a la atención. Pero también afirma Farmer que su estudio actual es correlativo, y que el aumento del consumo de marihuana en sí mismo no es probablemente la única causa de los aumentos observados.

Farmer considera que los estados que estén pensando legalizar la marihuana deberían prevenir un potencial aumento de los accidentes poniendo en marcha diversas iniciativas. "Primero, convencer a todo el mundo de que conducir bajo los efectos de la marihuana no está bien --apunta--. Luego, promulgar leyes y sanciones que penalicen a quienes ignoren el mensaje. Por último, asegúrese de contar con los recursos (es decir, personal y formación) para hacer cumplir estas leyes y sanciones".