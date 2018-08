Más de la mitad de los accidentes de tráfico suceden en horario laboral y suponen un 2% del PIB español

El 85% de personas adultas tiene permiso de conducir en España, que ocupa el séptimo puesto en el ránking de los países menos siniestralidad, después de Reino Unido, Irlanda, Suecia o Dinamarca. A pesar de estas cifras, por cada millón de habitantes hay 41 fallecidos y por cada fallecido hay 5 heridos graves y 55 heridos leves, "lo que significa el 2% de PIB español" tal y como indica Seguí.



En cuanto al perfil del fallecido en accidente de tráfico, "no se trata del joven conductor inexperto, como se acostumbra a pensar, sino que el 51% de las víctimas tiene más de 45 años", según apunta la directora de la DGT y añade que “la movilidad de los trabajadores les expone al riesgo. Así que la implicación de las empresas con la seguridad vial no es un coste, es una inversión. Lo más preciado de una empresa es el capital humano”. Y añade: “el 75% de fallecidos por accidentes de tráfico se concentran entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde. El 64% de lunes a viernes. Lo que apunta que muchos accidentes son para ir y venir del trabajo”.



Para la DGT, es muy importante que las empresas tengan un Plan de Seguridad Vial. Desde el organismo se insiste en racionalizar viajes ya sea en número, duración o modo. "Un horario partido incita a más viajes; un horario seguido a menos", ha dicho Seguí. Usar vías y vehículos más seguros, observar los límites de velocidad, abrocharse el cinturón de seguridad y utilizar sistemas de retención infantil o casco, y no consumir alcohol o drogas al volante son algunas de las medidas de prevención.



El accidente in itinere

El accidente in itinere, el que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo, fue utilizado por primera vez en 1954, según señala Isabel Lopez, Fiscal Delegada de la Seguridad Social de Barcelona. Y destaca la amplitud de éste, el cual exige varios elementos. Para que así sea considerado, necesariamente deber haber un contrato de trabajo, lo que supone un sueldo. Si el accidente pasase en las escaleras del edificio al salir de casa para al trabajo, al banco para cobrar la nómina o para ir a la revisión médica, por ejemplo, ya podría considerarse in itinere. Otros elementos a destacar son el topográfico (si la empresa está en un sitio, el trabajador vive en otro y el accidente pasa en un tercero, no es válido), el cronológico o el mecánico. El trabajador debe ir en un medio adecuado y en condiciones.



En el caso de empresas de transporte, los expertos coinciden en que no cabe duda que el empresario debe responsabilizarse del mantenimiento del vehículo, de la formación e información a los trabajadores y de incidir en la vigilancia de la salud. En el caso del itinere, muchas veces se escapa del control del empresario.