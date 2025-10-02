Los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), indican que en total, uno de cada cinco (21,3%) de los coches vendidos en el mes de septiembre en España fueron eléctricos o híbridos enchufables.

Hasta septiembre, el parque de modelos electrificados ha crecido en 172.376 unidades vendidas, con un incremento del 98,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En el año, el mercado electrificado supone el 16,91% del mercado total, siete puntos porcentuales más que en 2024. Se vendieron 20.479 unidades de modelos eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables (PHEV), un 97% más que el mismo mes del año anterior y suponiendo el 24% del mercado total, 14 puntos porcentuales más que en septiembre de 2024.

"El mes de septiembre vuelve a suponer un nuevo hito para el mercado electrificado en España, con la cuarta parte de las ventas de turismos de eléctricos puros e híbridos enchufables. Una cifra que nos permite situarnos en el 19% anual y que evidencia que con la amplia oferta actual ya se cubre un amplio abanico de opciones de la demanda existente", ha declarado José López-Tafall, director general de Anfac.

Los eléctricos puros (BEV) crecieron en septiembre un 59,7%, con 10.110 comercializaciones y los híbridos enchufables (PHEV) incrementaron sus ventas un 155% con 10.369 nuevas unidades. En el total del año, las ventas de turismos electrificados suman 158.743 unidades (72.062 entregas de modelos BEV y 86.681 PHEV), un 98% más que el año anterior y con el 18,5% del mercado general.

"El objetivo fijado para este año es alcanzar las 100.000 matriculaciones de turismos eléctricos puros. Esta cifra responde a dos objetivos de Anfac: cumplir con los objetivos europeos, pero, sobre todo, acercar a España al menos a la media europea, y abandonar el grupo de los países rezagados. Hasta septiembre ya se han registrado más de 72.000 unidades, lo que hace cada vez más factible cumplir la meta", ha sostenido López-Tafall.

Las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas registran un nuevo crecimiento, incrementando sus ventas en septiembre un 40,2% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 60.592 unidades entregadas. Además, se mantienen como primera opción de compra en el mercado de turismos, con el 71,1% del mercado total. En el total del año, han ascendido un 46,1% con 556.409 unidades vendidas y el 65,1% de cuota de mercado.

Por último, las matriculaciones globales de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), han progresado un 42,1% en el último mes, con 62.593 unidades vendidas y representando seis de cada 10 entregas. En el total del año, acumulan 572.004 ventas, un 46,4% más que el año anterior y con el 56,1% de cuota sobre mercado global.