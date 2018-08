Piden a la UE que se fabriquen coches con delanteras menos dañinas para ciclistas y peatones

Este anuncio ha sido realizado por la directora de Políticas del ETSC, Ellen Towsend, en una jornada organizada por la Fundación Mapfre sobre "colectivos vulnerables: mayores, motociclistas y ciclistas", en la que han participado algunos de los mayores expertos internacionales en seguridad vial.



Durante su intervención Towsend ha adelantado el borrador de un informe que su organización publicará en próximas semanas y ha advertido de que entre 2011 y 2013 el 78 por ciento de los ciclistas muertos en accidente en Europa sufrieron colisiones con vehículos, sobre todo turismos.

Por ello el ETSC va a instar a las autoridades de la UE a que se tomen medidas para que los fabricantes de automóviles hagan pruebas de impacto pensando en los ciclistas y peatones para que adapten las partes delanteras de los automóviles para mejorar la seguridad de estos usuarios de las carreteras. Ha insistido en que los países de la UE deben legislar sobre el diseño de la parte delantera de los coches para tener en cuenta a los ciclistas.



Otra de las medidas que el ETSC va a plantear es que los camiones aumenten la visibilidad interna de sus conductores para que en casos de giros puedan ver mejor si circulan junto a ellos bicicletas u otros vehículos, así como que tengan que instalar más intermitentes en sus laterales para que se sepa cuándo tienen intención de realizar la maniobra.



Por otra parte, Towsend ha reconocido que la reciente directiva europea de seguridad en infraestructuras supone un avance, aunque ha dicho que solo es obligatoria su aplicación en autopistas por lo que el ETSC va a pedir que se extienda al resto de vías sobre todo para proteger a los ciclistas.



Ha recordado que "el miedo al tráfico es un motivo para no ir en bici y aunque las cosas están cambiando se puede hacer más para estimular su uso y en esto la mejora de las infraestructuras anima", y ha hecho un llamamiento al uso del casco por los ciclistas. En este sentido, ha dicho que juegan un papel muy importante los planes de seguridad sostenibles de las zonas urbanas, con medidas como los carriles bici y la reducción de la velocidad máxima permitida y avanzado la idea de impulsar carriles bici de larga distancia en toda la UE.



El director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús, ha recordado que entre 2004 y 2014 se redujeron en España los accidentes de tráfico en un 65 por ciento, si bien esta bajada fue menor en los colectivos vulnerables, el 50 por ciento en el de mayores, el 16 por ciento en ciclistas y el 28 por ciento en motociclistas. No obstante ha aclarado que el colectivo de personas mayores está involucrado en accidentes con víctimas mortales hasta dos o tres veces menos que otros tramos de edad, de tal forma que "no son peligrosos para los demás sino para ellos mismos".



Jesús Monclús ha advertido de las cifras que ya están reflejando las bicicletas eléctricas que en China ya son la causa principal de visitas a urgencias por lo que cree que hay que promoverlas pero con seguridad. La coordinadora de Prevención de Lesiones de la Organización Mundial de la Salud, Margie Peden, ha advertido de las situaciones de riesgo de las nuevas "e-bikes", ciclomotores electrónicos que pueden llegar a alcanzar los 50 kilómetros por hora muy silenciosos que ya "matan" y son "peligrosos" sobre todo para peatones que no los oyen. Ha comentado que para finales de año se espera que haya circulando unos 450 millones de estos vehículos en todo el mundo y 150 millones solo en China.



Por otra parte, ha estimado que habría que replantearse los límites de alcohol para las personas mayores ya que ha comentado que a mayor edad uno se emborracha con más facilidad, así como estudiar los efectos de los múltiples medicamentos que suelen tomar.



También ha propuesto que lleven en sus coches una especie de "cajas negras" como los aviones para controlar si sus parámetros de conducción son aceptables para seguir cogiendo el coche a ciertas edades.