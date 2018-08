Ponle Freno se suma a la Semana Europea de la Movilidad y al Día Europeo sin Muertes en Carretera

Con el objetivo de concienciar a los ciudadanos y promocionar las bondades de la movilidad urbana sostenible e inteligente, se celebra la 'Semana Europea de la Movilidad'.



Para la campaña de este año, la Comisión Europea ha establecido cuatro áreas prioritarias de trabajo: descarbonización, ciudadanía, innovación y digitalización. Europa se ha puesto como objetivos la desaparición gradual de los coches diésel de las ciudades de aquí a 2050 y alcanzar en 2030 una logística urbana de emisiones cero en el centro de las principales urbes.



Y para lograrlo, es necesaria una transición hacia el transporte limpio (vehículos eléctricos, bicicleta, etc.) y un mayor uso del transporte público u otras modalidades como compartir coches privados.

El 21 de septiembre se celebra el Día Europeo sin Muertes en Carretera (Porject EDWARD). Ese día, Ponle Freno, celebra sus Jornadas 3.0, en esta ocasión, centradas en uno de los colectivos más vulnerables: los motoristas.



ACTIVIDADES EN VARIAS CIUDADES ESPAÑOLAS

Madrid Celeste

Por ejemplo, Madrid –que la ha bautizado con el nombre de La Celeste– ha programado actividades como peatonalizaciones de calles céntricas, festivales en bicicleta, rutas a pie, talleres, exposiciones, conciertos y que culminan en el Día Sin Coches –que tiene lugar el día 22–, que incluye un paseo ciclista. Por ejemplo, el domingo 18 las universidades públicas han programado el taller "En bici a la Uni" y se mostrará el itinerario "En bici al trabajo" y la exposición "Atmósfera eléctrica", con vehículos que utilizan energía limpia.



Pokemon en bici en Murcia

Más curiosa es la iniciativa que se celebrará en Murcia, la I Ruta Pokémon Go Bike, organizada por la Oficina de la Bicicleta: los jóvenes murcianos podrán cazar pokemons montados en sus bicicletas o patines, al tiempo que aprenden las normas básicas de seguridad de la circulación por las calles de la ciudad y que culmina en una fiesta temática y con música. Además, la asociación Murcia en Bici ha organizado media docena de actividades para concienciar de la importancia de la movilidad sostenible: un mercadillo de truque ciclista, talleres para aprender a reparar averías, una marcha en bici y un concurso de fotografía.



Cortes de calles en Barcelona y Zaragoza

Barcelona ha programado 58 cortes en calles secundarias y la restricción del tráfico en Vía Laitena y Gran de Gracia durante el Día sin Coches y ha pedido a los ciudadanos que planifiquen sus viajes o que dejen el coche en casa y se desplacen a pie o en bici. Zaragoza también aplicará cortes céntricos el Día Sin Coches e instalará jardines temporales en plazas de aparcamiento, celebrará talleres de reparación y mantenimiento de bicis, rutas familiares en bici y actividades escolares en la vía pública, jornadas y charlas de concienciación.



Bus gratis en Salamanca

Salamanca comienza la Semana con un "Desayuno con pedales" –para quienes se desplacen en bici–, paseos diurnos y nocturnos guiados en bici por la zona monumental, aparcamientos gratuitos para las bicis, información sobre el préstamo de estos vehículos, exposiciones de vehículos limpios, una obra de teatro ("Mi ciudad") dirigida a escolares, y autobuses urbanos gratuitos para el Día Sin Coches (22); también se celebrará una "Carrera de Medios", en el que, partiendo del mismo punto, se comprobarán los tiempos de recorrido a pie, en bici, en coche y en transporte público.



Pero no solo las grandes ciudades se han sumado a la celebración de la Semana de la Movilidad. También ciudades más pequeñas, como Cádiz o Palma de Mallorca, Bilbao, Sevilla o Málaga, e instituciones han programado actos.



Por ejemplo, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), que ha programado charlas-debates ("¿Pueden las bicis hacer a La Laguna una ciudad mejor?"), recorridos en bici para niños y adultos, entre otras acciones. O como la Dirección General de Tráfico (DGT) que acoge hoy una jornada sobre Movilidad Urbana Sostenible que contará con expertos en todos los ámbitos de la movilidad y el transporte. Todos los que lo deseen, pueden seguirla en streaming aquí, a partir de las 10,00h. O el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), quien ha editado un folleto con las directices temáticas de esta Semana de la Movilidad, donde, bajo el eslogan "Movilidad inteligente. Economía fuerte", se detallan los beneficios de la movilidad inteligente y sostenible para los ciudadanos y para la sociedad.



Y EL 22, EL DÍA SIN COCHES

Igualmente, el 22 de septiembre se celebra el Día Sin Coches. Diversos ayuntamientos y organismos han animado a los ciudadanos a dejar el coche aparcado en casa y circular a pie, en bicicleta o transporte público, como fórmula de concienciación por una movilidad más sostenible y un medio ambiente menos contaminado. También han programado cortes de calles y rutas para quienes se desplacen a pie o en bici e incluso han eliminado el pago en los autobuses de transporte público.



Para los que aún no han formalizado su inscripción, el enlace al que acceder para poder completarla es: www.magrama.gob.es/