La Dirección General de Tráfico (DGT) acaba de poner en marcha dos pruebas nuevas, que deberán ser superadas por los vehículos en la ITV para seguir circulando por la Red de Carreteras Españolas. Os contamos en qué consisten y cómo contribuyen a implementar la seguridad de tu vehículo.

Comprobación del número de bastidor (VIN)

El número de bastidor de un vehículo es una serie de 17 caracteres alfanuméricos. Es como el pasaporte o la huella digital del coche y sirve para identificar los vehículos comercializados en Europa sin ningún tipo de error. En tu visita a la ITV se verificará que el número coincide con el de la documentación del vehículo, que es legible y que no está ni manipulado ni borrado.

Si no sabes dónde se encuentra no te preocupes porque los técnicos de la ITV conocen sus ubicaciones en función de las marcas y tipos de vehículos. No obstante, para que lo tengas en cuenta suelen estar troquelados en el chasis o placa del fabricante y en otras ocasiones en el mismo salpicadero del vehículo.

Con esta prueba todos los transportes quedan registrados e identificados tanto en España como en caso de viajar al extranjero, y se convierte en una herramienta fundamental para disuadir de posibles robos.

Comprobación del ordenador de abordo (OBD)

El sistema de diagnóstico (OBD) permite que un ordenador externo conecte con la centralita del vehículo para verificar sobre fallos, modificaciones o averías de un modo automático. Además, sirve para comprobar que las emisiones del vehículo se ajustan a la normativa vigente.

El sistema (OBD) monitoriza los elementos involucrados en las emisiones, el sistema de inyección o la entrada de aire al motor, recoge los datos a través de unos sensores que posee el vehículo y mediante un cable pueden extraerse para su comprobación. Este proceso se realiza habitualmente en los talleres y podrán informarte sobre el estado del OBD de tu vehículo.

Esta prueba solo se aplicará a los vehículos matriculados desde el 1 de enero de 2011 y a los vehículos industriales desde 1 de enero de 2014.

La ITV salva vidas

Ambas comprobaciones ya se realizaban antes de la pandemia, pero se interrumpieron dado que el técnico debía realizarlas desde el interior del habitáculo del vehículo. Con la vuelta a la normalidad se ha estimado oportuno recuperarlas y están en vigor desde este 1 de julio.

Tener la Inspección Técnica de Vehículos en regla con la periodicidad recomendada para cada vehículo es fundamental no sólo porque se notifica a la Jefatura de Tráfico que es apto para circular y que los papeles están en regla sino porque aumenta la seguridad vial.

La Universidad de Carlos III ha publicado un estudio sobre la contribución de estas inspecciones, y concluye que salvan anualmente hasta 170 víctimas mortales y cerca de 11.000 heridos.