Desde AEA señalaron este martes que el exceso de velocidad "volvió a encabezar el ranking de sanciones", con 3,44 millones de denuncias, un 4,1% más que el año anterior.

Le siguieron, “no pasar la ITV” con 599.202 denuncias (-5,8%), "conducir sin carnet" con 138.980 (+3,53%), el "uso del móvil" con 101.023, (+8,84%) y "no llevar cinturón" con 100.766, (+0,12%). La entidad destacó el "descenso de denuncias" por "no llevar casco" (-10,51%), "conducir bajo los efectos del alcohol" (-5,83%) y "saltarse semáforos en rojo" (-22,52%).

En cambio, crecieron de forma "preocupante" las relacionadas con "drogas" (+5,52%), el "uso de dispositivos visuales" (+55,77%) y las "conductas negligentes" (+18,26%).

Por territorios, las comunidades con "mayores aumentos" fueron La Rioja (+64,4%), Aragón (+26%) y Melilla (+12,9%), mientras que bajaron en Cantabria (-36,1%), Asturias (-14,6%) y Extremadura (-9,6%). En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad que acumuló el mayor número, con 1,42 millones de denuncias, aunque Madrid "fue la comunidad con mayor intensidad sancionadora": 202 denuncias por kilómetro de carretera, impulsadas por el radar del km 20,2 de la M-40, que registró 74.873 denuncias. La Rioja encabezó las denuncias en función del parque de vehículos (0,37 por vehículo), mientras que Ceuta y Melilla fueron las regiones con "menos infracciones" (0,07 por vehículo).