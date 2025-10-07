Así lo demuestran los resultados de la última campaña de este tipo, lanzada del 7 al 13 de octubre de 2024, en la que el 48,2 % de las denuncias fue por utilización del teléfono móvil mientras se conducía, 10 puntos porcentuales por encima de los datos de un año antes, ha informado la DGT en un comunicado.

Distracciones en carretera: primer factor en siniestros

Las distracciones al volante se mantienen como primer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico mortales, presentes en el 30 % de los mismos (406 casos) que se produjeron en 2024. Pese a su corta duración, esos comportamientos, lo que afecta gravemente a la atención del conductor y, como resultado, el, señala la DGT.

Como ha explicado durante la presentación de la campaña el jefe provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades, "este tipo de campañas siguen siendo imprescindibles para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta.” Por ello, hasta el próximo domingo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de todas aquellas policías autonómicas y locales que quieran sumarse a esta iniciativa, vigilarán las distracciones tanto en carreteras como en vías urbanas.

Además, a la vigilancia a pie de carretera se suman los medios automatizados de los que dispone la DGT, con 245 cámaras instaladas en las carreteras, a través de las cuales se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

Voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (ASPAYM) acompañarán a los agentes en las provincias de Albacete, Almería, Ávila, Burgos, Granada, Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, La Rioja, León, Lugo, Málaga, Palencia, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

Por un lado, ayudarán a transmitir el mensaje de la importancia de reducir las conductas de los usuarios que implican alto riesgo, comprometen la seguridad de la circulación y ponen en peligro tanto sus vidas como la del resto de los usuarios de las vías, además de mostrar con su presencia las consecuencias y secuelas irreversibles de los accidentes de tráfico. La campaña se enmarca en la operación que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).