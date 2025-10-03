Por tipo de vehículo, las motos eléctricas, que agrupan ciclomotores, escúteres y motocicletas, crecieron también un 13% entre enero y septiembre, alcanzando las 6.384 unidades. Dentro de este segmento, el escúter lidera el mercado con 3.940 matriculaciones y un alza del 17%.

En cambio, los ciclomotores acumulan una caída del 5,2%, con 1.618 registros, mientras que las motocicletas eléctricas se disparan un 43,4%, hasta las 896 unidades. En septiembre, sin embargo, lacategoría de moto eléctrica descendió un 7,4%, con 537 unidades.

En cuanto a los canales de distribución, el canal particular es el que mayor volumen de registros acumula, con 3.054 unidades matriculadas, con una caída del 12,2%. El canal de alquiler, crece con 688 unidades matriculadas frente a las 307 matriculadas en el mismo periodo de 2024.

El canal de empresa con 2.633 unidades crece en un 40,4%. Respecto al resto de mercados de vehículos de la categoría L eléctrica, de enero a septiembre, los microcoches crecieron un 32% (1.228 unidades) y los triciclos registraron 171 unidades frente a las 355 unidades de 2024. En el mes de septiembre, las cifras fueron positivas para microcoches (140 unidades en 2025 frente a 93 en 2024) y negativas para triciclos (27 unidades. en 2025 frente a 42 en 2024).

Madrid, Cataluña y Andalucía encabezan las matriculaciones

Las comunidades con mayor número de matriculaciones en lo que va de año son Madrid (), Cataluña () y Andalucía ().

El secretario general de Anesdor, José María Riaño, afirma que el sector de la moto y el vehículo ligero eléctrico "continúa creciendo", lo que valora como "una buena noticia", aunque cree que este aumento es "tímido", lo que hace que el sector no termine de despegar. "Por parte de las administraciones, los planes de incentivos para adquirir un vehículo eléctrico no incluyen a la categoría L en su totalidad y el despliegue de la infraestructura de recarga continúa discriminando a la moto. Es importante que se tomen medidas para corregir esta situación", ha recordado.