La señal 'Peligro peatones usando el móvil' ya es una realidad en Suecia

Enviar mensajes de texto, usar los auriculares, entrar en las redes sociales, hacer fotografías o vídeos son algunas de las distracciones más frecuentes de los peatones al utilizar el móvil. Estas acciones se han convertido en una práctica habitual en nuestro día a día, sin embargo, hacerlo, mientras caminamos por la calle, entraña algunos riesgos de los que no somos conscientes del todo conscientes. Por este motivo, en Suecia han querido advertir a los peatones de este riesgo.

La señal 'Peligro peatones usando el móvil' se instaló por primera vez en Estocolmo, en concreto en Götgatsbacken a la altura de la calle St. Paul, en el casco antiguo justo donde comienza la zona peatonal.



Lo sorprendente es que esta señal no ha sido creada por las autoridades suecas, si no por un par de creativos de una agencia de publicidad: Jacob Sempler y Emil Tiisman.



La idea la tuvo Sempler cuando, después de ser atropellado por un coche mientras caminaba por las calles de Estocolmo, se dio cuenta de que su adicción al móvil podía costarle la vida y se unió a su socio creativo, Riismann, para crear esta señalística y colocarla en diferentes puntos de la ciudad.

Las señales no tardaron en llamar la atención de los transeúntes, quienes no tardaron en compartirlas en las redes sociales con opioniones muy positivas.

Al principio, las autoridades locales optaron por retirar estas señales, por no ser oficiales. Sin embargo, ante el éxito y repercusión de las mismas, finalmente han decidido incorporarla al código de circulación.



Cruzar por un paso de peatones puede convertirse en una acción peligrosa si no se realiza de una forma correcta. Por esta razón es importante tener en cuenta una serie de pautas al cruzar la vía. Aprovechamos para recordaros que se debe hacer por las zonas habilitadas para peatones y mirar siempre a ambos lados de la carretera, no aislarnos del entorno con el uso del móvil y auriculares. Esto último puede hacer que perdamos la perspectiva del lugar de donde nos encontremos y no detectar posibles situaciones de peligro que se puedan dar.

Y a vosotros, ¿qué os parecería encontrároslas en las calles de nuestras ciudades?