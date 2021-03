En 2020, con datos de accidentes ocurridos en vías interurbanas a 24 horas, el porcentaje de fallecidos en turismo y furgoneta que no hacía uso de dicho dispositivo de seguridad se incrementó del 22% al 26%. Un aumento que también se puso de manifiesto en la última campaña de vigilancia del uso del cinturón que la DGT llevó a cabo entre el 8 y el 14 de marzo y en la que la cifra de los conductores que no lo llevaban puesto aumentó un 7%, respecto a la misma campaña que realizó el año anterior.

La campaña, #PareceCosaDelPasado, tiene como objetivo afianzar la idea de que su uso es el mejor seguro de vida cuando se viaja en coche.

Para ello, la DGT recupera un anuncio que emitió en televisión en el año 1973 y en el que se decía: “por su seguridad use el cinturón de seguridad”; un mensaje que parece cosa del pasado…, pero no lo es, ya que después de casi 50 años, Tráfico tiene que seguir insistiendo en la importancia de su uso porque en pleno siglo XXI, 1 de cada 4 fallecidos en accidente de tráfico no lo llevaba puesto en el momento del siniestro.

Esta acción de concienciación se lanza en un momento concreto en una Semana Santa atípica y en la que no se producirán desplazamientos de largo recorrido.

Las restricciones de cierre perimetral en cada una de las comunidades autónomas que se han impuesto con el fin de evitar la propagación del virus de la Covid-19, harán que los desplazamientos sean cortos y circunscritos a la provincia o a la comunidad autónoma, dependiendo de los casos, pero no por ello ausentes de riesgo. De hecho, el pasado 19 de marzo, en el que también hubo cierres perimetrales en aquellas comunidades en las que este día era festivo, se convirtió en la segunda jornada del año con mayor cifra de fallecidos (9 personas perdieron la vida en las carreteras).

Con esta campaña, Tráfico quiere recordar la importancia de no bajar la guardia en estos desplazamientos cortos, comenzando con la obligación de ponerse el cinturón de seguridad y continuando con la adopción del resto de comportamientos correctos y respetuosos en la carretera.