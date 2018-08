Uno de cada cinco accidentes de tráfico están relacionados con la somnolencia

Uno de cada cinco accidentes de tráfico que se producen en España está relacionado, directa o indirectamente, con la somnolencia, según los datos de la Sociedad Española de Sueño (SES). Esta asociación junto con la Dirección General de Tráfico (DGT) participan en la elaboración de un estudio europeo sobre somnolencia y accidentes de tráfico.



La iniciativa, pionera en Europa, se enmarca en la campaña europea de concienciación "Despierta, Europa, no te duermas al volante" y cuenta con la participación de todos las sociedades nacionales de medicina del sueño, según una nota de la DGT. La campaña está enfocada a prevenir los accidentes relacionados con la somnolencia al volante e incluye una encuesta anónima que, en el caso de España, puede ser cumplimentada por los conductores que lo deseen en la página web de la DGT para conocer sus experiencias y actitudes con respecto al sueño.



Para el jefe de la Unidad de Coordinación de la Investigación de la DGT, Juan Carlos González-Luque, resulta "esencial" que los responsables de la seguridad vial trabajen "conjuntamente con los médicos y con los propios conductores" para reducir los accidentes debidos a la somnolencia. Asimismo el representante español en el comité médico que está elaborando el trabajo, Juan Carlos González-Luque, ha afirmado que el estudio permitirá "comparar las experiencias entre los conductores europeos" además de poder identificar los diferentes "perfiles sintomáticos".



"Contribuirá a identificar la somnolencia como un factor de primer impacto en el origen de las accidentes de tráfico junto a hechos tan frecuentes como el consumo de alcohol-drogas o el exceso de velocidad" ha añadido Terán-Santos. Las dos tipologías de conductores que pueden sufrir somnolencia son aquellos que ya ha sido diagnosticados de patologías como la apnea del sueño o la narcolepsia y aquellos que no se han realizado ninguna evaluación médica, por lo que tanto la DGT como la SES recomiendan consultar a los facultativos.



El 10% de la población española padece insomnio crónico y uno de cada tres españoles lo sufren de manera ocasional, algo que influye "muy negativamente" en la conducción, una actividad que exige una concentración máxima. Desde la DGT y la SES aconsejan respetar los horarios de sueño, no conducir en horario nocturno, planificar paradas cada dos horas o 200 kilómetros, evitar sedantes y, en caso de aparecer síntomas de sueño, detenerse de forma inmediata.



Los resultados del estudio se presentarán a principios del mes de octubre en el marco de la campaña europea contra la somnolencia y contará con un autobús que partirá desde Lisboa el 3 de octubre y llegará a Bruselas el día 15. En España los resultados del análisis serán presentados conjuntamente por la DGT y la SES el 4 de octubre, coincidiendo con la visita a Madrid del autobús de la campaña.