Una ciudadana cansada del abuso de los ciclistas

Soy una peatona con problemas auditivos y cansada del abuso de los ciclistas, ya he tenido varías veces que parar a alguno porque no te dejan pasar por el paso de peatones, ellos tienen derecho sobre los demás. Pero no es esto lo que os quiero contar, entiendo que la culpa fue mía por ir por un carril bici caminando porque no cabía en la acera ya que iban más personas, pero ¿tal ha sido mi delito para que el señor que iba por su correcto carril bici me atropellara? Entiendo que yo iba mal y él bien, pero yo no escucho y él no llevaba ni timbre ni bocina, según él ha silbado, ya digo que no oigo tengo problemas auditivos. Creo que cuando cruzas o caminas un tramo por carretera los conductores no te atropellan por ir por un sitio incorrecto, te pitan y se apartan, no te atropellan.

Estoy cansada y no es que no me gusten las bicis, solo pienso que se han hecho los amos de las aceras y carreteras y se ven con todo el derecho. Mi pregunta es la siguiente: ¿No se sanciona a un ciclista por infringir normas? O ellos no tienen que respetar las señales igual que el resto de conductores y peatones?