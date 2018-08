Tiempo en los semáforos

Soy conductora profesional, y reconozco que en la mayoria de los semaforos, no es nada fácil parar a tiempo,y no porque vaya deprisa, pero en la mayoria de los casos el paso de verde a ambar es tan rapido que solo tienes la solucion de frenar bruscamente y cerrar los ojos para que el que viene detrás saque el pie por su motor para no formar parte de tu carroceria o bien pasar y que te llegue la multa.

Creo que deberian de avisar a los conductores de alguna manera, simplemente con que la luz verde parpadease 2 o 3 veces antes de cambiar ha ambar se eviatarian tanto golpes como multas innecesarias, porque en condiciones normales es dificil, pero los dias de lluvias y como encima des con alguna rejilla de metro o algo parecido es mejor que creas en algo, aunque yo en lo que creo es que cuaquier dia me la pego de todas todas. Muchas gracias