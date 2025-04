Su proyecto, sin ánimo de lucro y de alcance nacional, ha ido incorporando a lo largo de estos 22 años de trayectoria nuevos contenidos con programas dirigidos a jóvenes con menos de 2 años de experiencias (Escuela GTI), a vehículos eléctricos (Escuela ID) y con clases personalizadas (Escuela One to One). En 2024, se centraron en la conducción nocturna con un curso específico en el Circuito del Jarama.

Carlos Sainz, presidente del jurado y asesor general de Ponle Freno, le ha entregado el galardón a Enrique Pifarré, director general de Volkswagen España y a Luis Moya, embajador de Volkswagen.

Ponle Freno reconoce las iniciativas que ayudan a salvar vidas en carretera en la 17ª edición de sus premios

Ponle Freno, la mayor plataforma de acción social por la Seguridad Vial, impulsada por el grupo Atresmedia junto a Fundación AXA, ha celebrado este viernes sus ya tradicionales premios, en la que supone su 17ª edición, en un emotivo acto que ha vuelto tener como escenario el Senado. Un año más, estos galardones han distinguido a los grandes protagonistas que han contribuido de forma significativa a reducir la siniestralidad en nuestras carreteras y ciudades. Iniciativas que luchan cada día por el mismo objetivo por el que nació Ponle Freno en 2008: dejar el contador de víctimas a 0 y por el que seguirá volcándose hasta conseguirlo.