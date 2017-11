Investigan una proteína que podría mejorar la eficacia de la quimioterapia frente al cáncer

La investigadora, quién pertenece a la Unidad de Gestión Clínica de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, trabaja desde hace años en el descubrimiento y mecanismo de acción de esa proteína hasta sus implicaciones clínicas y terapéuticas.



Con esta nueva investigación, la doctora e investigadora, se ha centrado en investigar el mecanismo de acción y regulación de la 'PKR' en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid y en el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada).



El objetivo es poner de manifiesto la importancia que esa proteína tiene como diana molecular de fármacos quimioterapéuticos convencionales y de nueva síntesis y su potencial como biomarcador y diana terapéutica en enfermedades como el cáncer y otras neurodegenerativas y autoinmunes.



Tras su inicial trabajo en diferentes laboratorios, ha logrado trasladar su análisis a pacientes, lo que se denomina investigación "traslacional" para alcanzar así una medicina más personalizada.



La 'PKR' es una proteína que responde al estrés celular y que, en pacientes con cáncer, es en buena parte responsable de que las células tumorales se mueran cuando se les aplica un tratamiento de quimioterapia.



La presencia de esta proteína varía mucho dependiendo de cada paciente, de ahí que la investigación pretenda relacionar su estado con la respuesta del paciente frente a la quimioterapia.

Todo esto evitaría al enfermo de cáncer los efectos secundarios negativos en caso de que este último tratamiento no le resultara eficaz y buscar, en cambio, otras alternativas terapéuticas.



"Hemos visto que las líneas celulares que no tienen esta proteína no responden a la quimioterapia, no les hace nada. Ahora queremos ver si los pacientes que no la tienen o la expresan poco responden a ese tratamiento", ha señalado la investigadora.