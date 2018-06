Sustainable Brands reunirá en Madrid a más de 20 referentes globales en sostenibilidad

Quiero, consultora que trabaja en la ecuación negocio, sostenibilidad y marca, y que impulsa la cuarta edición de Sustainable Brands® Madrid, ha logrado reunir a más de 20 referentes globales en sostenibilidad, que están revolucionando la manera de hacer negocios.

Hasta el momento, han confirmado su asistencia Lisa Hogg, directora de Marketing de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) de TOMS, marca activista de referencia que nació con la premisa de que por cada par de zapatos que vendiera regalaría otro a un niño que lo necesitara; Jeffrey Franks, director de la Oficina Europea del Fondo Monetario Internacional (FMI), que dará su visión sobre la economía mundial; Sue Garrard, vicepresidenta ejecutiva de Negocio Sostenible y Comunicación de Unilever, quien ofrecerá la visión de una compañía que vincula la sostenibilidad y el negocio en su día a día; y el Venerable Dr. Phra Shakyavongsvisuddhi, Deputy Rector for Foreign Affairs de la Universidad Budista Mahamaku, que ofrecerá su perspectiva sobre el bienestar y la felicidad.

Thomas Kolster, autor, orador, crítico y experto internacional en Comunicación Sostenible de Sr. Goodvertising, y Sirikul Laukaikul, estratega de Marca y asesora de Sostenibilidad de The Brandbeing Consultant Co, analizarán las claves que cualquier negocio debe tener para generar impacto con sus productos y servicios.

También participarán en el evento Teresa Ribera, ministra para la Transición Energética del Gobierno de España; David Grayson, profesor emérito de Responsabilidad Corporativa en Cranfield School of Management de Reino Unido; Jonathan Yohannan, vicepresidente de Panera Bread; Susana Hidalgo, fundadora de Refugees Welcome Spain y miembro del equipo Refugees Welcome International; Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador y CEO de Auara; Ynzo van Zanten, Choco Evangelist de Tony's Chocolonely y la revista National Geographic.

Programa

Durante el primer día de Sustainable Brands® Madrid, 8 de octubre, y con la premisa de cómo las marcas se ponen al servicio de la humanidad, los ponentes tratarán de dar respuesta a cuatro grandes bloques:

•Economía: redefiniendo el propósito de la economía.

•Liderazgo ejemplar: los negocios al servicio de la sociedad.

•Valentía de la marca: activismo corporativo.

•El factor humano: las personas en el corazón de la innovación.

El martes, 9 de octubre, bajo el concepto de co-creación, los patrocinadores y sus grupos de interés reflexionarán sobre industrias específicas y ámbitos de gestión concretos que son fundamentales para el desarrollo económico y social. En este sentido, se definirán los retos y las oportunidades de mejora conjunta en ámbitos como la energía, movilidad, financiación, comida, salud y tecnología, entre otros.

El domingo, 7 de octubre, se celebrará Sustainable Sunday en la Plaza de Colón, una jornada dedicada a toda la ciudadanía y que tiene como objetivo acercar la sostenibilidad a la sociedad.

Colaboradores

Diferentes organizaciones nacionales e internacionales han confirmado su colaboración en Sustainable Brands® Madrid como A Blue Print for Better Business, la Asociación de Marketing de España, B Corp España y Europa, Economía del Bien Común, Forética, Impact Hub Madrid, Las ConSentidas y Ouishare.

Los medios colaboradores de esta edición son Atresmedia, Ciclosfera, Ciudad Sostenible, Corporate Knights, Corresponsables, El Independiente, Marketing Directo y The Holmes Report.

Por otra parte, hasta el 2 de julio se podrán comprar las entradas para Sustainable Brands® Madrid 2018 a precio reducido aquí.