Para quien coge el coche todos los días, tener un vehículo eléctrico es un plus indiscutible. "Cuando me levanto todas las mañanas y voy al garaje, tengo el coche listo", afirmó Lars Hoffmann, director de 'Todos Eléctricos', en laSexta Columna.

Lars, quien vive en un pueblo de Madrid, ha cambiado la gasolinera por su propia casa. "Si tienes un enchufe en casa, el coche eléctrico debería ser el primer tipo de vehículo que miras", defendió el director de 'Todos Eléctricos'.

Sin embargo, quienes ven mayor dificultad en darle una oportunidad al eléctrico son aquellos que realizan trayectos largos. Y es que, en España de cargadores vamos justos. Hemos aumentado el número en los últimos años, pero los 48.500 que tenemos ahora siguen muy alejados de los más de 300.000 que necesitaríamos para 2030.

"Cuando estás tres o cuatro horas en clase, te llevas 400 o 500 kilómetros de autonomía", señaló al respecto Carlos Vázquez, director general de QWELLO España, en laSexta Columna.

El último informe de la compañía Renault refleja la preocupación de la sociedad sobre el tema. 170 por 100 estaría de acuerdo en un pacto de Estado, algo que por primera vez pone de acuerdo a nuestros políticos y también a los profesionales del sector.

Las otras preocupaciones de los ciudadanos son el precio o la falta de ayudas públicas, algo a lo que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano, tal y como apuntan los expertos: "Tenemos que hacernos a la idea de que en 20 años todos vamos a tener un coche eléctrico", asegura Pedro Fresco, director general de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía.