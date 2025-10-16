Renault Group e Iberdrola han reafirmado hoy su relación mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) que establece nuevas líneas estratégicas de colaboración entre las dos compañías para impulsar la transición energética y la electromovilidad en España.

Dicho acuerdo incluye proyectos pioneros de descarbonización y eficiencia energética, el impulso de la movilidad sostenible y accesible con una oferta única para los clientes de ambas compañías y el desarrollo de tecnologías e infraestructuras de puntos de recarga.

Gracias a este, los clientes que compren un coche 100% eléctrico de Renault Group (Renault, Dacia y Alpine) podrán beneficiarse de hasta 10.000 kilómetros anuales de recarga doméstica gratis durante tres años (30.000 km en total), la instalación de un cargador Mobilize; financiación competitiva a través de la financiera Mobilize Financial Services y un contrato de electricidad 100% procedente de fuentes renovables para el domicilio con Iberdrola.

Adicionalmente, con el fin de impulsar la descarbonización y la eficiencia energética en la cadena de valor del Polo de Hibridación de Renault Group en España, la alianza entre ambas compañías impulsará innovaciones tecnológicas y soluciones energéticas avanzadas, tales como contratos de energía renovable a largo plazo (PPAs), autoconsumo renovable, almacenamiento energético y electrificación e hidrogeno verde para procesos industriales.

Por otro lado, además, ambas compañías colaborarán en el desarrollo y despliegue de tecnologías de Smart Charging para la gestión optimizada de la carga eléctrica, incluida la inyección de electricidad del vehículo a la red eléctrica o la capacidad de alimentar el domicilio del cliente con la energía del vehículo. El cliente podrá ampliar estos beneficios y reducir su factura energética a través del Asistente Smart Avanzado de Iberdrola (ASA), que favorece una carga inteligente del vehículo, adaptándose al tipo de vivienda y a las características del sistema eléctrico.

Asimismo, se buscarán sinergias en el ámbito de la recarga, tanto en las instalaciones de Renault Group como para sus clientes, especialmente de la marca Mobilize, así como la colaboración entre las dos compañías para la instalación de puntos de recarga domésticos para los clientes.

Ambas compañías, Iberdrola, que cuenta con más de 10 millones de contratos de electricidad y es líder en recarga pública y privada en España, y Renault Group, con un volumen de ventas de 155.000 vehículos comercializados en el país el último año, firman así el primer acuerdo de estas características entre una energética y un fabricante automovilístico en España.