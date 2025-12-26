La Fundación Renault Group España, ha renovado su acuerdo de colaboración con la Asociación para el estudio de la lesión medular espinal (AESLEME) para la realización de formaciones en pro de la seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico, especialmente en edades tempranas. Esta iniciativa fomenta a la vez la inclusión a través del empleo de personas discapacitadas, ya que son las víctimas de accidentes de tráfico las que, con sus testimonios reales, sensibilizan sobre la importancia de cumplir las normas de circulación.

En lo que va de 2025, gracias a esta colaboración, se han impartido más de 250 conferencias que han concienciado a más de 8.000 niños y jóvenes, dentro de varios programas de prevención de siniestros viales, como 'Seguro por tu ciudad' (para niños de Educación Primaria) o 'Te puede pasar' (para jóvenes de Educación Secundaria e Institutos de Formación Profesional).

Estas cifras se suman a las formaciones en seguridad vial laboral impartidas en Valladolid y Madrid desde que empezó esta alianza que ha permitido a los colaboradores de Renault Group sensibilizarse con la importancia de tener buenos hábitos al volante para prevenir accidentes y lesiones. Además, este año se ha continuado con el programa 'En defensa de todos' orientado hacia militares y 'Desplázate y protégele', impartido en centros de mayores.

Con esta colaboración, la Fundación Renault Group España promueve una movilidad segura concienciando sobre los problemas relacionados con la seguridad vial con el objetivo de prevenir accidentes de tráfico y reducir las lesiones y muertes causadas por ellos.