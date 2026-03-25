Renault Group conmemora 75 años de presencia industrial en España, una trayectoria marcada por la consolidación de un potente tejido productivo, una estrecha relación con el territorio y una apuesta constante por la innovación y el empleo. Tal y como destaca la propia compañía, este aniversario no solo pone en valor su historia, sino también su papel estratégico en el presente y futuro de la automoción en el país.

Aunque la marca francesa ya había comenzado a operar en España a principios del siglo XX -con la comercialización de su primer vehículo en 1901-, el verdadero punto de inflexión llegó en 1951 con la creación de FASA (Fabricación de Automóviles S.A.) en Valladolid, que dio inicio a la actividad industrial de Renault en el país. Dos años después, en 1953, arrancaba la producción del Renault 4CV, marcando el comienzo de una larga tradición manufacturera.

Desde entonces, la compañía ha desarrollado una sólida red industrial con factorías clave en Valladolid, Palencia y Sevilla, que han permitido producir más de 19 millones de vehículos y más de 30 modelos distintos a lo largo de estas décadas.

Un pilar de la industrialización española

La implantación de Renault en España ha sido determinante en el desarrollo industrial del país, especialmente en Castilla y León. La planta de Valladolid, considerada el origen de esta historia, ha fabricado millones de vehículos -incluyendo modelos emblemáticos como el R5, el R12 o el Clio- y sigue siendo hoy un centro estratégico dentro del grupo.

Con el paso de los años, Renault ha ampliado su presencia con la apertura de nuevas instalaciones, como la factoría de Palencia en 1972 o la planta de Sevilla especializada en transmisiones. Este crecimiento ha consolidado a España como uno de los principales hubs industriales de Renault a nivel global.

Además del impacto productivo, la compañía ha contribuido de forma significativa al empleo y al desarrollo económico, generando miles de puestos de trabajo directos e indirectos y fortaleciendo una amplia red de proveedores locales.

Innovación, electrificación y futuro

En la actualidad, las plantas españolas desempeñan un papel clave en la transformación del sector automovilístico. Renault ha situado a España como un referente en hibridación, economía circular y desarrollo tecnológico dentro del grupo, integrando sus instalaciones en nuevas estructuras como HORSE Powertrain para la producción de motores avanzados.

Esta apuesta por la innovación se complementa con el impulso a la electrificación y la digitalización de los procesos productivos, con el objetivo de garantizar la competitividad de las factorías en un contexto global cada vez más exigente.

Una relación de largo recorrido

A lo largo de estos 75 años, Renault ha construido algo más que una red industrial en España: ha tejido una relación estrecha con el país, basada en la proximidad al cliente, una amplia red comercial -con más de 160 concesionarios- y una capacidad constante de adaptación a los cambios del mercado.

Como subraya Renault Group en su comunicado, este aniversario es también un reconocimiento al trabajo de generaciones de empleados que han contribuido a convertir a España en una pieza clave dentro del grupo.

Mirando al futuro

Con siete décadas y media de historia a sus espaldas, Renault afronta el futuro con el reto de liderar la transición hacia una movilidad más sostenible, conectada y eficiente. España, gracias a su peso industrial y su capacidad tecnológica, seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de esta estrategia global.

En palabras de la propia compañía, estos 75 años no solo celebran el pasado, sino que refuerzan el compromiso de Renault Group con el desarrollo industrial, económico y social del país.