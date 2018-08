Radiografía de la EPOC

DATOS CLAVE

Se estima que más de 2.000.000 de españoles sufren EPOC y que 18.000 de estas personas mueren a causa de esta enfermedad, un hecho que la convierte en la primera causa de muerte por enfermedad, no cancerosa, evitable en España. El 73% no está diagnosticado, lo que supone que 1.500.000 de españoles, todavía, no sabe que podría tener EPOC. El 85-90% de los casos de EPOC son debido al consumo de tabaco. laSexta, a través de 'Constantes y Vitales', nos sumamos a esta campaña para dar a conocer esta enfermedad y para concienciar a la sociedad, especialmente a los fumadores, de que si tienen algún síntoma, como tos, disnea o expectoración, se realicen una espirometría, la prueba clave para diagnosticar si una persona padece EPOC.