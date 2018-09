La premio Nobel Elizabeth Blackburn visita España de la mano de Constantes y Vitales

El acto ha sido clausurado por el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y ha contado con la presencia del consejero delegado de Atresmedia, Silvio González; el director de la Fundación AXA, Josep Alfonso; y el Director General del área de Salud de AXA, Jesús Carmona y han asistido, asimismo, la directora general Corporativa de Atresmedia, Patricia Pérez; el Director de Prevención y Servicios Médicos de Atresmedia, Bartolomé Beltran.

En el marco de este acontecimiento, abierto al público (previa inscripción) y que ha tenido lugar en Palacio de Cibeles, (Madrid), la Nobel de Medicina ha ofrecido la ponencia magistral “Resolviendo paradojas en biología de los telómeros y el cáncer” (“Resolving Paradoxes in Telomere Biology and Cancers”), en la que ha repasado la relación entre el cáncer y los telómeros, las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas.

Durante el proceso de división normal de las células, los telómeros se acortan. Tras un número determinado de divisiones, el acortamiento telomérico se vuelve excesivo, de forma que la célula ya no puede funcionar de manera saludable y deja de dividirse. En el cáncer esto no ocurre porque está activa una enzima, la telomerasa, que repara los telómeros y permite, por tanto, que las células tumorales proliferen indefinidamente.

Durante los últimos años, los estudios de la telomerasa han arrojado mucha luz acerca de cómo funciona el envejecimiento y su relación con el cáncer. La aportación de Blackburn es un ejemplo de cómo la investigación es decisiva para contribuir a la prevención en salud y a la cura de enfermedades.

Sobre estas investigaciones han girado muchas de las preguntas realizadas en la rueda de prensa anterior a la ponencia de la Nobel.

Cambios también en las políticas y condiciones sociales

Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina en 2009 | Atresmedia

La doctora ha asegurado que, en lo que hay unanimidad en los estudios, es en los hábitos de vida que hay que adoptar: “hacer ejercicio moderado, tener una dieta mediterránea sana, consumir poco azúcar, no fumar, seguir buenos patrones de sueño, reducir el estrés y también tener interacciones sociales, son circunstancias relacionadas con la longevidad y los telómeros más largos”.

Preguntada por la relación entre el estrés crónico y el cáncer, Elizabeth Blackburn ha señalado que “aún hay mucho desconocimiento en este sentido, no tanto como en la vinculación del estrés con las enfermedades cardiovasculares: cuanto más nivel de estrés, telómeros más cortos”.

La Premio Nobel ha apuntado, además, otros factores determinantes: “a los cambios en nuestro estilo y hábitos de vida, habría que introducir cambios en las políticas sociales y de urbanismo: hay estudios que han demostrado que los niños expuestos a acontecimientos traumáticos, violencia, acoso, o que han crecido en entornos difíciles, de mayores tienen los telómeros más cortos y mayor riesgo de sufrir enfermedades”.

En este sentido, también ha compartido un estudio realizado en Texas a 440 pacientes relacionado con el cáncer de vejiga y la depresión El estudio demostró que los que tenían una sola variable: telómeros cortos, pero no tenían depresión, o tenían depresión, pero tenían telómeros largos, su esperanza de vida era de 200 meses. Sin embargo, los que presentaban ambas variables, telómeros cortos y depresión, la supervivencia se reducía a 30 meses.

La doctora cree que se está siguiendo un buen camino para combatir al cáncer, entre los estudios de las células moleculares, la genética, los telómeros, las condiciones sociales, entre otros factores. “Los fármacos no actúan igual, hay que monitorizar cada tratamiento. Una intercepción temprana del cáncer es clave, hay 14 millones de personas supervivientes del cáncer en EEUU. Debemos tener un detector de humos antes de que lleguen los bomberos a casa”, ha asegurado para concluir la rueda de prensa valorando la situación en la que se encuentra España: “he tenido el privilegio de conocer a investigadores y científicos de muy alto nivel, como el CNIO, pero la financiación nunca es suficiente”, ha advertido.

Invertir en ciencia es invertir en futuro

Silvio González, Consejero Delegado de Atresmedia, ha inaugurado el evento Presente y Futuro de la Investigación del Cáncer | Atresmedia

El consejero delegado de Atresmedia, Silvio González, ha tomado la palabra antes de que la Nobel de Medicina ofreciera su ponencia magistral asegurando que “para Atresmedia es una satisfacción involucrarnos en campañas en las que nuestra capacidad como medio de comunicación puede llegar a temas de más difícil acceso. La curiosidad fue lo que llevó a Elizabeth Blackburn a dedicarse a la investigación y a preguntarse incansablemente cómo afrontar y dar respuesta a los retos científicos que observaba”.

Después ha tomado la palabra el Director General del área de Salud de AXA, Jesús Carmona, quien ha señalado que “en AXA y su fundación nos sentimos profundamente orgullosos de celebrar por segundo año este evento junto a nuestro socio en Constantes y Vitales, laSexta, y junto al CNIO, entidad de referencia mundial en investigación del cáncer y con la que nos une una estrecha relación desde el AXA Research Fund”.

La científica y directora del CNIO María A. Blasco ha querido resaltar que “este evento celebra la importancia de la investigación para el tratamiento del cáncer”. “Estamos celebrando que la investigación es el único camino para tratar el cáncer. Más investigación, menos cánceres. Más del 50% de los cánceres se pueden atajar ya. Sin embargo, contra la metástasis aún no tenemos herramientas”, ha señalado.

Mesa redonda protagonizada por mujeres

Mesa redonda Presente y Futuro de la Investigación del Cáncer | Atresmedia

Tras estas intervenciones ha tenido lugar una mesa redonda moderada por Mamen Mendizábal que ha contado, además de con la participación de la Premio Nobel, con prestigiosas figuras de la investigación científica en España, las mujeres María A. Blasco, científica española directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); Laura García Estévez, directora de la sección de Tumores de Mama del MD Anderson Cancer Center; y María José Alonso, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y miembro del Comité de Expertos de Constantes y Vitales, además de con Luz Casal, músico, cantante, autora, compositora y ex paciente de cáncer.

Laura García ha insistido en la importancia de la prevención asegurando que dedicamos “mucho dinero cuando el cáncer está establecido y muy poco a la prevención y, según un último estudio australiano, un 38% de los cánceres se podrían evitar con mayor prevención”.

María José Alonso ha destacado que la nanotecnología estudia cómo diseñar “vehículos que accedan más directamente a las dianas terapéuticas. Estas nanopartículas o nanovehículos nos están haciendo llegar a les células metastásicas”.

Tras agradecer el trabajo de los investigadores y las científicas allí presentes, Luz Casal ha asegurado que “está claro que se necesita investigación y apoyo para, si no erradicar el cáncer, sí controlarlo. A parte de buenas profesionales, yo agradezco haber podido acceder a fármacos”.

La cantante ha recordado la “cantidad de mujeres que se acercan a decirme lo que les ha gustado el concierto y también las que comparten su historia como enfermas de cáncer, gente con una gran inestabilidad, yo lo he llevado con una fortaleza añadida, no hay que pensar que es el fin, no estamos como hace 15 años, es imprescindible apoyarse en las familias y los amigos, no sentirse sola. Creo que cuanta más información, mejor pero, como en todo, hay que tener un cierto criterio”.

La directora del CNIO ha asegurado que “en España hay un nivel de investigación muy alto, hay que darles señales de que están haciendo una gran labor”

El acto ha sido clausurado por el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que ha resaltado que el evento de Constantes y Vitales trata uno de los “temas más importantes de los que tenemos que ocuparnos”, para agradecer a la Premio Nobel su intervención y desear que “algún día alguien siga sus pasos y una científica española pueda tener un Nobel”.

Pedro Duque, Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en Presente y Futuro Cáncer | Atresmedia

“Tenemos que hacer mayor esfuerzo de investigación en general, España está en condiciones de hacer mucho más, tenemos grandes fortalezas, como nuestro sistema de salud, que se sitúa como el más eficientes del mundo según un estudio reciente de una gran consultora. Ahora toca estabilizar y simplificar los procesos, establecer el sistema para que seamos capaces de aprovechar las nuevas inversiones y ponernos al primer nivel mundial”, ha finalizado.