La ansiedad podría incrementar el riesgo de morir por cáncer en hombres

El estudio ha concluído que los hombres que sufren ansiedad tienen más del doble de probabilidades de morir de cáncer que los hombres que no presentan ese trastorno. Sin embargo, la ansiedad no está asociada con un aumento de las muertes por cáncer en las mujeres.



El trastorno de ansiedad generalizada es un problema de salud mental común que lleva a mayor riesgo de suicidio. Afecta a alrededor del 5% de la población adulta y se caracteriza por preocupación excesiva e incontrolable sobre muchas áreas de la vida, con los afectados experimentando síntomas como tensión muscular, insomnio, falta de concentración o inquietud.



Otros estudios anteriores ya habían examinado si la ansiedad puede tener vinculación o estar relacionado con la muerte temprana de las principales causas de enfermedad, pero los resultados han sido mixtos o distintos.



Así, utilizando datos de 15.938 participantes británicos mayores de 40 años del estudio prospectivo europeo sobre cáncer de Norfolk, en Reino Unido, los investigadores fueron capaces de vincular a los hombres y las mujeres con trastorno de ansiedad en el periodo 1996-1900 con los registros de defunción durante los 15 años siguientes, identificando así aquellos que sufren de TAG que murieron de cáncer.



Los autores encontraron que 126 de 7.139 hombres y 215 de cada 8.799 mujeres tenían TAG y durante un periodo de 15 años, 796 hombres y 648 mujeres murieron de cáncer. Durante el periodo de seguimiento de 15 años, vieron que los hombres que sufren de TAG presentan el doble de probabilidades de morir de cáncer que los que no tienen ansiedad, una relación que no se encontró en las mujeres.



El trabajo explica que es posible que los hombres con ansiedad tengan estilos de vida u otros factores de riesgo que eleven el riesgo de cáncer que nose tuvieron en cuenta por completo. Sin embargo, esta asociación plantea preguntas y puede ser necesario que la sociedad considere la ansiedad como una señal de deficiente atención de salud.