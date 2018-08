Un estudio genético podría evitar la quimioterapia en algunos tipos de cáncer de mama

Hasta el 60% de las pacientes con cáncer de mama HER2+ podrían ahorrarse la quimioterapia, o lo que es lo mismo, unas 3.000 de los 25.000 nuevos casos que se detectan cada año, según los resultados del estudio 'Pamela' del grupo colaborativo SOLTI que se ha presentado en el 39 Simposio de Cáncer de Mama en Estados Unidos.



"Aunque será necesario seguir investigando, es un paso muy importante porque hasta ahora éramos conscientes de que estábamos sobretratando los tumores HER2+, pero no sabíamos ni cómo ni dónde", ha reconocido Aleix Prat, investigador principal del Grupo de Genómica Traslacional del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y coordinador de este estudio.



Si se utilizan los datos genómicos, de cada paciente, se pueden identificar cuatro subgrupos dentro de la enfermedad HER2+ (luminal A, luminal B, basal-like y HER2-enriquecido), a partir de un test capaz de analizar 50 genes.



El fenotipo HER2-enriquecido, que representa un 60% de este subtipo, es un predictor de respuesta temprana a la terapia neoadyuvante de doble bloqueo con lapatinib y trastuzumab, con o sin terapia hormonal, porque presentan una mayor tasa de respuesta patológica completa en la cirugía que el resto de perfiles genómicos.



Este gran avance podría permitir, en un futuro, que muchas personas no necesiten quimioterapia.



"Éste es un paso muy importante. Es el primer estudio que demuestra de forma prospectiva la utilidad de un predictor genómico en enfermedad HER2+. El siguiente paso es demostrar que la supervivencia de las pacientes con estos tumores HER2+ definidos genómicamente es excelente, aunque no reciban quimioterapia", concluye el autor principal del estudio.