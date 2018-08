El 75% de los casos de cáncer infantil en España se superan

El cáncer continúa siendo la primera causa de muerte por enfermedad en menores de 19 años en España, ya que cada año se diagnostican unos 1.500 nuevos casos en niños y adolescentes, según ha la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC), que no obstante recuerda que el índice de supervivencia es cada vez más alto.



"En cáncer infantil, so será nunca suficiente hasta que lleguemos al 100%", ha destacado Pilar Ortega, presidenta de esta entidad, con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer que se celebra el 15 de febrero.



De hecho, los datos facilitados por el Registro Nacional de Tumores Infantiles muestran como en los últimos 25 años, el riesgo de muerte por cáncer en menores ha disminuido un 47% y actualmente el 76% de los afectados ha superado esta enfermedad.



Los fármacos para combatir esta enfermedad se ensayan con niños después de que hayan sido probados en adultos, aunque suelen tener un retraso de uno o dos años para conocer antes su toxicidad e intuir su eficacia.



"Ahora los padres pueden en muchos casos estar tranquilos porque se han agotado las posibilidades hasta el final. El que no se cura ha tenido todo lo que podía tener en cualquier sitio del mundo avanzado", afirma la responsable del grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia, Victoria Castel.

De hecho, esta experta asegura que en España no hay menos ensayos clínicos abiertos sobre cánceres infantiles que en países como Francia, Inglaterra o Italia.



Precisamente La Fe de Valencia pertenece junto con el Hospital Niño Jesús (Madrid), el Vall d'Hebron y el Sant Joan de Déu (Barcelona) al consorcio europeo ITCC (Terapias innovadoras para niños con cáncer), que les acredita a realizar ensayos clínicos en fase temprana con pacientes pediátricos con cáncer.