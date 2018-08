Desarrollan una vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón

La vacuna contra el cáncer de pulmón se está desarrollando desde hace 25 años en La Habana, Cuba, y ahora comienzan las pruebas para comprobar el éxito o no de este tratamiento en el Instituto neoyorkino del cáncer Roswell Park.



Se trata de CIVAMAx y consiste en un tratamiento que evita que los tumores diagnosticados crezcan gracias a la inhibición de su crecimiento.



Para la fase de ensayo, en la que se invertirán 2,4 millones de dólares, durará, aproximadamente, tres años, y contará con la participación de unos 90 pacientes aunque ya ha sido probada en 5.000 persona sehçun la CNN.



Habrá que esperar si tiene éxito o no pero, por el momento, ya se ha conseguido que un paciente diagnosticado con cáncer de pulmón, y tratado con este medicamento, pudiera vivir once meses más que otros pacientes que no siguieron este tratamiento.