'No-Nancies', un proyecto de fotografía para fomentar el interés por la ciencia

Hay muñecas azafatas, estrellas de cine o mamás pero no físicas o ingenieras. Por ello la astrofísica Pilar Montañés decidió emprender el proyecto 'No-Nancies', en el que fotografía a científicas en su labor y a su lado "niñas observándolas, quizás aspirando a emularlas al llegar a adultas".



Son niñas que, a falta de muñecas adecuadas, toman como modelo sobre el que proyectar su “yo adulto” a una científica real, concluye la creadora de este proyecto.



La iniciativa surgió de la relación de la investigadora con el trabajo científico y su mirada a otras mujeres con profesiones semejantes.



El proyecto se aproxima a la temática de la desigualdad de género en ciencia y tecnología mediante la fotografía documentalista.



'No-Nancies' se plantea inicialmente como un tríptico en el que aparecen fotos de científicas reales, un lugar físico de trabajo con el que cada una de ellas se siente vinculada y una imagen de cada una de ellas de niña, en representación esa niña que un día fueron y de sus aspiraciones.



Tras investigar lo que parece ser el poco interés de las mujeres actuales por la ciencia, se aborda la relación niña-adulta como una dualidad: la científica adulta es a la vez proyección de la niña que un día fue y modelo a seguir por cualquier niña interesada en la ciencia.



La imagen social de la científica tiene un impacto en el modo en el que la niña inclinada a la ciencia se ve a sí misma y contribuirá a crear su sentido de identidad, pero la científica adulta se encuentra en un “no-lugar”, pues parece no existir en el imaginario colectivo, prosigue la investigadora.



Otro ejemplo está en las muñecas, un juguete tradicionalmente femenino porque a las niñas les sirve (en el caso de las muñecas maniquíes, no en el de las muñecas bebes) para proyectar su “yo adulto”, el que querrían llegar a ser algún día, y no cuentan con una muñeca “Nancy científica” con la que identificarse.